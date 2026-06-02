Flughafen Berlin Brandenburg

FlixBus baut Angebot am Hauptstadtflughafen deutlich aus

BER für Reisende aus Ostdeutschland noch besser erreichbar

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Schönefeld/Berlin (ots)

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) wird für viele Reisende aus Ostdeutschland in diesem Jahr noch besser erreichbar: FlixBus baut sein Angebot am BER deutlich aus. Neue Direktverbindungen sowie dichtere Taktungen sorgen für mehr Flexibilität bei der An- und Abreise. Davon profitieren nicht nur größere Städte wie Leipzig, Jena und Schwerin, sondern auch kleinere und mittelgroße Städte sowie bislang weniger gut angebundene Regionen. Auch für Reisende aus Polen gibt es ein breites FlixBus-Angebot.

Neuerungen für Ostdeutschland im Überblick:

Leipzig : FlixBus erweitert das Angebot auf bis zu neun tägliche Fahrten je Richtung, statt bislang vier. Die schnellsten Verbindungen dauern knapp über zwei Stunden.

: FlixBus erweitert das Angebot auf bis zu neun tägliche Fahrten je Richtung, statt bislang vier. Die schnellsten Verbindungen dauern knapp über zwei Stunden. Schwerin, Jena und Chemnitz : Zusätzliche Fahrten rücken beide Städte näher an den BER.

: Zusätzliche Fahrten rücken beide Städte näher an den BER. Görlitz und Zittau : Beide Städte werden neu mit dem BER verbunden.- Erzgebirge: Oberwiesenthal und Annaberg-Buchholz erhalten erstmals eine tägliche Direktverbindung zum BER.

: Beide Städte werden neu mit dem BER verbunden.- Erzgebirge: Oberwiesenthal und Annaberg-Buchholz erhalten erstmals eine tägliche Direktverbindung zum BER. Ostseeküste: Im Juli und August verbindet eine neue Saisonlinie den BER direkt mit den Urlaubszielen Warnemünde, Bad Doberan und Kühlungsborn.

Breites FlixBus-Angebot verbindet Polen mit dem BER:

Poznan : Reisende aus der westpolnischen Metropole erreichen den BER mit bis zu 15 täglichen Fahrten je Richtung. Die Fahrzeit beträgt im Schnitt 3:20 Stunden.

: Reisende aus der westpolnischen Metropole erreichen den BER mit bis zu 15 täglichen Fahrten je Richtung. Die Fahrzeit beträgt im Schnitt 3:20 Stunden. Wroclaw: Bis zu 13 tägliche Fahrten je Richtung verbinden Polens drittgrößte Stadt in durchschnittlich etwa vier Stunden mit dem BER.

Bis zu 13 tägliche Fahrten je Richtung verbinden Polens drittgrößte Stadt in durchschnittlich etwa vier Stunden mit dem BER. Szczecin: Die Großstadt an der deutsch-polnischen Grenze ist im Schnitt rund 2,5 Stunden vom BER entfernt und wird mit bis zu 12 täglichen Fahrten je Richtung angefahren.

"Der BER ist der drittgrößte Flughafen Deutschlands und der zentrale Flughafen für Ostdeutschland, und er soll für die Reisenden möglichst gut erreichbar sein. Dass FlixBus sein Angebot so deutlich ausbaut, kommt vielen Menschen in Ostdeutschland zugute, nicht nur in den großen Städten", betont Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. "Am BER gelangen FlixBus-Passagiere in wenigen Minuten fußläufig zu unseren beiden Terminals. Dort erwarten sie moderne Technologie für eine entspannte Abreise, ein vielfältiges Gastronomie- und Shoppingangebot sowie Verbindungen mit rund 80 Airlines zu 155 Zielen in Europa und der Welt."

"Flughäfen werden für das Wachstum von FlixBus strategisch immer wichtiger. Die hohe Nachfrage am Flughafen BER zeigt, wie relevant direkte Fernbusverbindungen für Reisende aus dem weiteren Einzugsgebiet sind", sagt Daniel Packenius, Geschäftsführer FlixBus Zentraleuropa. "Gemeinsam mit dem Flughafen BER arbeiten wir daran, das Angebot weiterhin gezielt auszubauen - insbesondere in Regionen, die bislang kaum an den Fernverkehr angebunden sind."

BER ist größter Flughafenstandort im deutschen FlixBus-Netz

Der BER zählte 2025 zu den zehn passagierstärksten Haltepunkten im deutschen FlixBus-Netz und war damit der beliebteste deutsche Flughafen der FlixBus-Reisenden. In der Hochsaison halten in diesem Jahr täglich bis zu 155 Busse am BER. Dann sind rund 90 deutsche und 60 polnische Städte direkt und ohne Umstieg mit dem BER verbunden.

Möglich wird der Ausbau des Angebots in diesem Jahr nicht zuletzt durch die enge Partnerschaft zwischen FlixBus und der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB), die im Juni 2025 geschlossen wurde. Ziel ist es, ein Fernbusangebot zu schaffen, das passgenau auf die Bedürfnisse der BER-Reisenden abgestimmt ist.

Die Flughafengesellschaft stellt FlixBus hierfür Fluggastzahlen, anonymisierte Angaben zur Herkunft der Passagiere sowie aktuelle und geplante Flugzeiten zur Verfügung. Auf dieser Basis passt FlixBus sein Angebot an den Bedarf der Passagiere an und optimiert die Fahrpläne entsprechend. Auch die Buchungsmöglichkeiten wurden ausgebaut: So sind FlixBus-Tickets direkt über die BER-Website buchbar.

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