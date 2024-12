Flughafen Berlin Brandenburg

Neue Langstrecke für den BER

Air Transat fliegt ab Sommer 2025 ins kanadische Toronto

Berlin (ots)

Der BER bekommt eine neue Langstreckenverbindung nach Nordamerika. Die kanadische Fluggesellschaft Air Transat verbindet die Hauptstadtregion ab dem 20. Juni 2025 bis zum Ende des Sommerflugplans 2025 nonstop mit Toronto in Kanada. Das neue Langstreckenziel steht dann zweimal pro Woche (jeden Freitag und Montag) im Flugplan ab BER. Über den Toronto Pearson Airport (YYZ) bietet Air Transat Reisenden im Codeshare mit Porter Airlines Weiterflugmöglichkeiten zu weiteren Zielen in Kanada, darunter Montreal, Vancouver und Calgary. Die Flüge sind ab sofort buchbar.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: "Die neue Toronto-Verbindung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, das Langstreckenangebot am BER auszubauen. Wir freuen uns, mit Air Transat einen neuen starken Partner gewinnen zu können. Die Verbindung nach Toronto verbessert die Konnektivität der Hauptstadtregion und eröffnet Reisenden aus Berlin und Brandenburg neue Reise-Möglichkeiten nach Nordamerika."

"Diese neue Strecke entspricht unserer Strategie der Ertragsdiversifizierung, indem wir auf einen wichtigen Markt mit Potential abzielen. Wir profitieren dabei von unseren A321LR-Flugzeugen, die ein erstklassiges Flugerlebnis bieten, sowie von unserem Joint Venture mit Porter, dass die deutsche Hauptstadt mit mehreren kanadischen Großstädten verbindet," sagt Sebastian Ponce, Chief Revenue Officer von Transat.

Air Transat wird die Strecke mit modernen Airbus A321LR bedienen, die 199 Passagieren Platz bieten, davon 12 Plätze in der Club Class (Premium Economy) und 187 Plätze in der Economy-Class. Die Flugzeit vom BER nach Toronto beträgt 8 Stunden und 50 Minuten, in der Gegenrichtung ist es eine Stunde weniger.

Über Air Transat

Air Transat ist eine auf Urlaubsflüge spezialisierte kanadische Fluggesellschaft und bietet Verbindungen zwischen europäischen Metropolen und kanadischen Destinationen wie Montreal, Toronto und Vancouver an. Die Fluggesellschaft wurde 2024 von den Skytrax World Airline Awards zur besten Ferienfluggesellschaft der Welt (World's Best Leisure Airline) gewählt, Die Services an Board umfassen zwei Sitzklassen (Economy- und Club-Class), Online-Check-in und Entertainment an Bord. Weitere Services, wie Zusatzgepäck, Comfort Kits oder Sitzplatzreservierung, können mit der Option Plus hinzugebucht werden. Air Transat und Porter Airlines kooperieren im Rahmen eines Codeshare-Abkommens. Während Air Transat internationale Langstreckenflüge anbietet, konzentriert sich Porter Airlines auf ein umfangreiches Netzwerk für Kurz- und Mittelstrecken in Nordamerika.

