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Industrie- und Handelskammer warnt vor weltweiten Lieferkettenproblemen

Berlin (ots)

Die deutsche Industrie- und Handelskammer warnt wegen der Lage am Persischen Golf vor weiteren Gefahren für die Weltwirtschaft.

Der Außenwirtschaftschef der IHK, Volker Treier, sagte im rbb24 Inforadio am Montag, der Krieg könne ähnliche Folgen für weltweite Lieferketten haben wie die Corona-Krise.

"Deutschland ist eine der vernetztesten Volkswirtschaften der Erde. Wir brauchen Produkte aus dem Ausland, von den internationalen Weltmärkten. Was die fossilen Energieträger angeht, sind wir weniger abhängig wie zum Beispiel asiatische Länder. Aber mit den asiatischen Ländern stehen wir in ganz wichtigen Handelsbeziehungen. Wir sprechen aber nicht nur von Rohöl und Flüssiggas, wir sprechen auch von raffinierten Produkten wie Kerosin. Also auch hier kann ein Mangel entstehen. Also die indirekte Abhängigkeit ist viel stärker als die direkte, aber die ist einfach nicht zu unterschätzen."

Treier warnte außerdem davor, dass die weltweite Versorgung mit Düngemitteln sowie die Chipproduktion beeinträchtigt werden könnte.

Das gesamte Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/05/05/strasse-von-hormus-krise-deutsche-wirtschaft-auswirkungen.html

Pressekontakt:

Mit freundlichen Grüßen

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de
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Original-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuell

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