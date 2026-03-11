PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb24 Inforadio mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb24 Inforadio

DIW-Expertin Kemfert zu hohen Spritpreisen: Bundesregierung muss Entlastungen auf den Weg bringen

Berlin (ots)

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat die Bundesregierung aufgefordert, angesichts der hohen Spritpreise Entlastungen für die Menschen in Deutschland auf den Weg zu bringen.

Die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt, Claudia Kemfert, sagte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, ein Tankrabatt helfe allerdings nicht. Bei der letzten Energiekrise habe man gesehen, "dass dieser Tankrabatt zu größten Teilen in den Taschen der Mineralölkonzerne gelandet ist, weil sie es nicht weitergeben und sich dann die Margen noch weiter erhöhen, weil wir eben eine Marktkonzentration haben".

Stattdessen könne die Bundesregierung gezielt entlasten über ein Klima- und Energiegeld. Davon profitierten vor allem Menschen mit geringeren Einkommen. Vor allem aber müsse man "die Mobilitätsalternativen stärken. In der letzten Krise haben wir gesehen, dass das Neun-Euro-Ticket besonders gut funktioniert hat und da könnte man über ein günstigeres Deutschlandticket rangehen. Das würde auf jeden Fall mehr bringen", so Kemfert.

Das Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/03/110/benzin-preis-tankstelle-oel-anstieg-krieg-iran-kemfert.html

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb24 Inforadio mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb24 Inforadio
Weitere Storys: rbb24 Inforadio
Alle Storys Alle
  • 03.03.2026 – 08:38

    Hardt verteidigt Angriffe der USA und Israels gegen den Iran

    Berlin (ots) - Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, hat die Angriffe der USA und Israels gegen den Iran verteidigt. Hardt sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, man stehe den Iranern bei, die das Mullah-Regime überwinden wollten. "Wir können die Menschen nur ermutigen, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. (...) Wenn der Iran einen neuen Weg ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:05

    Landessportbund Berlin unterstützt Olympiabewerbung der Hauptstadt

    Berlin (ots) - Der Landessportbund Berlin unterstützt die geplante Bewerbung des Berliner Senats für Olympische Spiele. Präsident Thomas Härtel sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, die Stimmung sei besser, als Umfragen zeigten: "Wir haben mehr als 28.000 Unterschriften im Rahmen unserer Volksinitiative für die Spiele in Berlin gesammelt." Die Berlinerinnen und ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 08:17

    Strack-Zimmermann: Europas Solidarität ist essenziell in Grönland-Frage

    Berlin (ots) - Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hält die Solidarität der Europäer mit Grönland für essenziell. Dass US-Präsident Donald Trump in der Grönlandfrage eingelenkt habe, sei auf die Einigkeit der Europäer zurückzuführen, sagte Strack-Zimmermann am Donnerstag im rbb24 Inforadio. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren