Hardt verteidigt Angriffe der USA und Israels gegen den Iran

Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, hat die Angriffe der USA und Israels gegen den Iran verteidigt.

Hardt sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, man stehe den Iranern bei, die das Mullah-Regime überwinden wollten. "Wir können die Menschen nur ermutigen, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. (...) Wenn der Iran einen neuen Weg geht, dann hat er uns an seiner Seite", so Hardt. "Dieser Krieg kann sehr schnell beendet sein, auch die Sanktionen gegen den Iran können sehr schnell beendet sein, wenn es eine Führung im Iran gibt, die der Gewalt abschwört, dem Atomprogramm abschwört, und gegenüber den Menschen einen Demokratisierungs- und Rechtsstaatsprozess einleitet."

Hardt sagte weiter, er gehe davon aus, dass sich das Mullah-Regime nicht halten könne. Es sei komplett gelähmt, habe niemand im Volk an seiner Seite und habe zudem außen- und wirtschaftspolitisch keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Es könne sich nur durch die Macht der Gewehre an der Macht halten.

