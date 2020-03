E.Breuninger GmbH & Co.

Breuninger plant Mobility Hub in Stuttgart

Go für ein Stuttgarter Zukunftsprojekt: Nach der gestrigen Zustimmung des Gemeinderats kann das Stuttgarter Fashion- und Lifestyleunternehmen Breuninger nun in die Planung für ein innovatives Mobility Hub starten. Es wird neben dem geplanten Film- und Medienhaus auf der Fläche des aktuellen Breuninger Parkhauses entstehen und soll neben Parkplätzen weitere Dienstleistungen umfassen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Gemeinderat von unserem Konzept eines innovativen Mobility Hubs überzeugen konnten", begrüßt Breuninger CEO Holger Blecker den einstimmigen Beschluss der gestrigen Vollversammlung. Auf der Fläche des bestehenden Breuninger Parkhauses, gegenüber des Stuttgarter Flagship Stores plant das Unternehmen neben dem Film- und Medienhaus der Stadt Stuttgart ein innovatives Mobilitätszentrum. Dieses soll von der Nutzung her zukünftig weit über ein reines Parkhaus hinausgehen. In der Vollversammlung des Gemeinderats wurde am gestrigen Donnerstag einstimmig der Beschluss für das Konzept gefasst.

Innovatives Nutzungskonzept

Die Leitfrage bei der Konzeption des Mobility Hubs lautete für Breuninger: "Welche Ansprüche haben wir in Zukunft an das Thema Mobilität?". Geplant sind moderne und flexible Nutzungsmöglichkeiten. Neben Dienstleistungen und Carsharing-Angeboten wird auch über kleine Logistik-Hubs und andere belebende Nutzungen nachgedacht. Für die erste Konzeption wurden u.a. auch skandinavische Mobilitäts- und Parkkonzepte berücksichtigt.

Das Mobility Hub wird neben dem geplanten Film- und Medienhaus auf der Fläche des bestehenden Breuninger Parkhauses entstehen und soll zukünftig bis zur Rosenstraße reichen. "Mit der Zustimmung des Gemeinderats beginnt für uns nun die richtige Planung in enger Zusammenarbeit mit der Stadt. Wir wollen zusammen eine zukunftsfähige Vision von Parkmöglichkeiten und Mobilität umsetzen, die den zukünftigen Ansprüchen einer mobilen Gesellschaft gerecht wird", freut sich Blecker über die nun weiterführende Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Verein Haus für Film und Medien.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Multichannel-Department-Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Online Shop www.breuninger.com zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch für Kunden in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect und Online Reservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgen stationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern.

