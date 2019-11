E.Breuninger GmbH & Co.

Black Weekend bei Breuninger

Stuttgart (ots)

Am 29. November 2019 findet der aus den Vereinigten Staaten bekannte Black Friday statt. Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger überrascht seine Kunden dieses Jahr gleich mit einem verlängerten Black Weekend und besonderen Angeboten vom 27. November bis zum 1. Dezember.

Breuninger Kunden dürfen sich sowohl in allen elf Department Stores des Unternehmens sowie im Online-Shop www.breuninger.com in Deutschland, Österreich und der Schweiz über attraktive Angebote freuen. Alle mit dem Black Weekend Symbol gekennzeichneten Artikel sind dabei bis einschließlich 30. November mit 30% reduziert. Online findet sich im Aktionszeitraum eine Kategorie mit allen ausgewählten Produkten, die mit dem Code BLACK19 sogar bis einschließlich 1. Dezember reduziert zu erwerben sind.

Auch Parfümliebhaber kommen auf ihre Kosten: 15% auf alle Düfte machen Schnäppchen möglich, die gerade in der Vorweihnachtszeit gelegen kommen. Auch online ist die Aktion mit dem Code PARFU19 gültig.

Seit dem Markteintritt in der Schweiz im August 2019 ist Breuninger mit dem erfolgreichen Online-Shop breuninger.com im gesamten DACH-Bereich vertreten. Als Teil der erfolgreichen Multichannel-Strategie bietet das Unternehmen Aktionen wie das Black Weekend stationär sowie online an und kommt damit der hohen Kundennachfrage nach.

E. Breuninger GmbH & Co.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Multichannel-Department-Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Online Shop www.breuninger.com zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch für Kunden in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect und Online Reservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgen stationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern.

Pressekontakt:

Breuninger Unternehmenskommunikation

Marktstraße 1-3

70173 Stuttgart

Telefon: 0711/211 2100

E-Mail: medien@breuninger.de

Original-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell