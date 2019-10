E.Breuninger GmbH & Co.

Exklusive Kunstkooperation: Breuninger, KPM und Michel Comte Breuni Bär erstrahlt in echtem Gold

Warm wie Kerzenlicht: Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger kleidet zur Weihnachtzeit all seine Department Stores in die Kostbarste aller Farben - pures Gold. Kreiert wurde die auffällige und moderne Kampagne aus Tausend goldenen Weihnachtskugeln von Michel Comte. Der Schweizer Multimediakünstler hat zudem seine eigene Version des Breuni Bären, dem traditionellen Breuninger Maskottchen, in einer exklusiven Kooperation mit der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) realisiert.

Eigens für Breuninger designte Michel Comte einen bezaubernden Breuni Bär aus Porzellan - überzogen mit echtem Gold. "In der Geschichte von Breuninger spielt der Bär schon immer eine wichtige Rolle, er bringt nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Zu Weihnachten wollte ich meine zeitgenössische Version des Bären designen, der genauso Wärme versprüht, glücklich macht und Augen zum Leuchten bringt", erklärt Comte seine Inspiration für die Porzellanfigur.

Für die Fertigung der Figur kooperiert Breuninger exklusiv mit der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin. "Wie Breuninger steht die KPM Berlin für ein inspirierendes Sortiment, ausgesuchte Qualität und die Leidenschaft für hochwertige Lifestyle-Accessoires - eben für die schönen Dinge des Lebens", so Breuninger CEO Holger Blecker über die Zusammenarbeit.

Der in Berlin handgefertigte Bär ist auf 100 Exemplare limitiert. In der Manufaktur durchläuft die 25 Zentimeter große Porzellanversion des Breuninger Maskottchens einen aufwendigen Fertigungsprozess mit vielen einzelnen Arbeitsschritten und bis zu zehn Qualitätskontrollen. In der Meistermalerei von KPM wird die Figur schließlich mit 24-karätigem, flüssigem Glanzgold überzogen. Neben der Limitierung und dem kobaltblauen KPM-Stempel wird der Bär mit einem goldenen Breuninger B versehen. Auch die Signatur des Designers ziert jedes Exemplar.

Breuninger schmückt zudem alle Häuser im Rahmen der diesjährigen Weihnachtskampagne in einem auffälligen goldenen Kugeldekor. Die überbordend angebrachten, goldenen Weihnachtskugeln spiegeln sich gegenseitig und jede Lichtquelle in der Umgebung wider.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger und Michel Comte arbeiten seit 2017 zusammen. Die gemeinsame Kampagne "all is colour" wurde 2018 mit dem internationalen und renommierten FRAME-Award ausgezeichnet.

Der Breuni Bär ist seit 1952 eine Institution in den Breuninger Häusern und begeistert Kinder wie Erwachsene beim Shopping.

Breuninger x KPM Golden Edition designed by Michel Comte Limitierung: 100 Stück Größe: H: 250mm x B: 160mm x T: 170mm Gewicht: 1500g Material: Porzellan, vergoldet mit 24 Karat Preis: 599 EUR Exklusiv erhältlich deutschlandweit in jedem Breuninger Haus.

