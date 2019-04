ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!! Sonntag, 05. Mai 2019, 11:50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Am 5. Mai ist es so weit: Der "ZDF-Fernsehgarten" startet in die Saison 2019. Andrea Kiewel präsentiert 21 neue Folgen, jeden Sonntag live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Andrea Berg, Wincent Weiss, Michael Schulte, Mike Singer, Die Lochis, Ben Zucker, Alexa Feser, Thomas Anders, Christopher, Josh, der DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen und andere. Weitere Highlights sind die Einweihung des neuen "Fernsehgarten"-Pools mit Synchronschwimmerinnen, eine anrührende Überraschung, Service mit dem Pflanzenarzt René Wadas und eine spektakuläre Tanzdarbietung unter dem Motto "Dance4Fans". Der TV-Dauerbrenner "ZDF-Fernsehgarten" wurde als "die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow" in das "Guinness-Buch der Rekorde" aufgenommen und präsentiert ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm aus Show, Artistik, Sport, Servicethemen und vor allem jeder Menge Musik. 21 Folgen "ZDF-Fernsehgarten" werden sonntags ausgestrahlt.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell