Chemnitz - Stadt der vielen Gesichter: ZDF-Doku am Tag der Arbeit

Chemnitz ist eine Stadt, die hart an ihrem Ruf arbeitet. Dieser hatte gelitten, nachdem im Sommer 2018 ein Deutscher bei einer Messerstecherei mit Asylbewerbern ums Leben gekommen war und daraufhin Demonstrationen rechtspopulistischer und zum Teil rechtsextremer Kräfte folgten. Die Stadt will auch deshalb zeigen, dass sie mehr zu bieten hat als Plattenbauten und Probleme - und bewirbt sich als Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2025. Am Mittwoch, 1. Mai 2019, 19.15 Uhr, porträtiert Michael Bewerunge, Leiter des ZDF-Studios in Sachsen, "Chemnitz - Stadt der vielen Gesichter".

Chemnitz ist mit 247.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Sachsens, steht aber meist im Schatten der beiden großen Schwestern Dresden und Leipzig.

Obwohl als Arbeiter- und Industriestadt bekannt, spielen Kunst und Kultur in Chemnitz eine große Rolle. Schon früh leistete sich die Stadt eine eigene Kunstsammlung. Die klassische Musik ist in der Oper zuhause. Junge Kreative wählen bewusst die Stadt als Standort, weil die Mieten noch erschwinglich sind und die Neugier auf Neues groß.

Das gilt auch für viele Startups im Bereich Technologie. Chemnitz gilt als Wiege des deutschen Maschinenbaus und bringt auch heute noch viele Innovationen, zum Beispiel im Fahrzeugbau, hervor. Die Stadt ist Standort von Automobilherstellern und Zulieferbetrieben.

