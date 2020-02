E.Breuninger GmbH & Co.

Garden of Beauty - Breuninger startet in den Frühling

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Alle Zeichen auf Frühling - pünktlich zum Season Opening präsentiert das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger die Neuinszenierung der erfolgreichen Kampagne "Garden of Beauty".

Breuninger startet offiziell in die Frühjahr-/Sommer-Saison und stellt neben neuen Trends und Kollektionshighlights das diesjährige Kampagnenkonzept vor. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Multimedia-Künstler Michel Comte ist mit "Garden of Beauty" bereits im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Installation entstanden, deren stimmungsvolle Blüten- und Pflanzenwelt Kunden und Besucher nachhaltig inspiriert. Diese wird nun in allen elf Breuninger Häusern und unter breuninger.com fortgesetzt:

"Mit der Neuinszenierung unserer Kampagne ,Garden of Beauty´ möchten wir eine positive Botschaft senden und unseren Kunden ein gutes, zeitgemäßes Gefühl vermitteln, da die Natur eine zunehmend wichtigere Rolle im Leben der Menschen spielt", so Comte über die Kampagne und seine Vision.

Im Rahmen der Kampagne werden in diesem Jahr fünf verschiedene, florale Motive in wechselnden Farbgebungen inszeniert und auf allen Breuninger Kanälen gespielt. Den Kampagnenstart bildet eine ausdrucksstarke Komposition aus Orchideen und Kräutern in frischem Zitronengelb.

Bereits seit 2017 kooperiert das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen mit Michel Comte. Mit der gemeinsamen Kunstinstallation "all is colour", konnte sich Breuninger unter rund 1.200 Einsendungen als Gewinner des international renommierten FRAME-Awards im Jahr 2018 durchsetzen. Die Jury begeisterte dabei die einzigartige Übersetzung eines traditionellen floralen Stilllebens in eine beeindruckende künstlerische und fotografische Installation.

Bildmaterial der aktuellen Kampagne finden Sie unter folgendem Bilderlink zum Download: https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./WPtwXYLqU1

E. Breuninger GmbH & Co.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Multichannel-Department-Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Online Shop www.breuninger.com zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch für Kunden in Österreich und in der Schweiz verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect und Online Reservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgen stationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern.

Michel Comte

Michel Comte wurde in der Schweiz geboren. Er studierte in Frankreich und England, bevor er zunächst eine Karriere als Kunstrestaurator, spezialisiert auf zeitgenössische Werke, begann. Er arbeitete mit ANDY WARHOL und YVES KLEIN. Dieser zeitlebens untrennbare Bezug zur Kunst steckt unauslöschlich auch in seinem eigenen, so weltläufigen Werk. Porträts werden zu Erzählungen, Fotostrecken zum Spiegel unseres Zeitgeistes. In den Siebzigern begann Comte, seine ersten Kampagnen zu fotografieren. Niemand Geringeres als KARL LAGERFELD fragte ihn damals für CHLOÉ an. Nur kurze Zeit später folgte eine bis heute einzigartige und langjährige Zusammenarbeit mit dem französischen Haute-Couture-Haus Chanel. Daneben prägte er wie kein anderer Fotograf das Bild der VOGUE ITALIA, arbeitete für DOLCE & GABBANA, GIANFRANCO FERRÉ und FERRARI. Sein Werk ist ein fantastisches ebenso wie ein reales. Für humanitäre Projekte wie "People and Places with No Name" fotografierte er in Krisengebieten, zeigte das Unausweichliche und lässt uns auf eine facettenreiche Welt blicken. Was für manche wie unvereinbare Welten erscheint, macht sein Werk einzigartig: Individualität bedeutet Vielfalt und diese definiert nicht zuletzt seine Arbeit, sondern auch ihn selbst.

Pressekontakt:

Breuninger Unternehmenskommunikation

Marktstraße 1-3

70173 Stuttgart

Telefon: 0711/211 2100

E-Mail: medien@breuninger.de

Original-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell