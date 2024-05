Degussa Goldhandel GmbH

Unter 8.000 Unternehmen in 88 Branchen wird Gold- und Edelmetallhändler Degussa vom F.A.Z.-Institut jetzt mit dem Siegel "Bester Service 2024" ausgezeichnet

Frankfurt a. Main

Die Qualität des Kundenservice gilt zu Recht als ausschlaggebender Faktor für oder gegen eine Kaufentscheidung. Auch aus diesem Grund untersucht das F.A.Z.-Institut in Kooperation mit der ServiceValue GmbH regelmäßig die Serviceleistungen von rund 8.000 deutschen Unternehmen.

In diesem Jahr steht in der Branche der Gold- und Edelmetallhändler die Degussa Goldhandel GmbH an der Spitze und darf sich künftig mit dem Siegel "Bester Service 2024" schmücken.

"Uns bedeutet diese Auszeichnung sehr viel, denn sie ist ein überaus wichtiges Feedback unserer Kunden aus dem Markt", kommentiert Christian Rauch, CEO der Degussa Goldhandel GmbH, die aktuelle Prämierung. Das Unternehmen verstehe sich als Partner für alle Aspekte des Edelmetall-Investments - vom Angebot geprägter Anlage-Münzen oder Edelmetallbarren, über intelligente Lösungen zu deren sicherer Aufbewahrung bis zum Expertenrat für den langfristigen Vermögensaufbau. Allein in Deutschland ist das hochqualifizierte Degussa-Team in 12 Niederlassungen persönlich ansprechbar.

"Die unmittelbare Nähe zu unseren Kunden, das vertrauliche Gespräch und die gemeinsame Entwicklung individueller Finanzkonzepte macht uns für viele unserer langjährigen Geschäftspartner zu einem verlässlichen Wegbegleiter. Und der bietet selbstverständlich auch einen besonderen und maßgeschneiderten Service", so Christian Rauch, "denn nur so bleiben wir uns zum Teil ein Leben lang gewogen."

