Baufi24 trotz Immobilienkrise auf Wachstumskurs

Erfolgreiche Expansion: Geschäftsstellennetz gestärkt, neue Beraterinnen und Berater hinzugewonnen

Gegen den Trend blieb das durch Baufi24 vermittelte Finanzierungsvolumen 2023 stabil - über 30 Prozent Wachstum Anfang 2024

Optimistischer Ausblick für 2024, allerdings bleibt die Politik gefordert

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH entwickelte sich im vergangenen Jahr trotz der herausfordernden Marktlage stabil. Während das Neugeschäftsvolumen von Wohnungsbaukrediten an private Haushalte in Deutschland insgesamt um fast 40 Prozent einbrach, konnte Baufi24 das vermittelte Finanzierungsvolumen nahezu konstant halten und Marktanteile gewinnen. Dem Trend entgegen konnte die Baufi24 Baufinanzierung GmbH außerdem positive Akzente bei der Weiterentwicklung des Filialnetzes und der Einstellung neuer Berater*innen setzen.

Strategische Expansion

"Es hat sich ausgezahlt, unsere Wachstumsoffensive trotz des widrigen Marktumfelds im vergangenen Jahr zu starten", sagt Tomas Peeters, Geschäftsführer von Baufi24. "Wir wollen die Expansion weiter vorantreiben", betont Peeters. Er verweist auf die Weiterentwicklung des Filialnetzes und die Erhöhung der Schlagkraft durch die Einstellung neuer Finanzierungsberater*innen. "Wir haben seit Start unserer Wachstumsinitiative vor rund einem Jahr innerhalb der Bilthouse-Gruppe über 15 neue Geschäftsstellen eröffnet und unser Team durch mehr als 50 neue Beraterinnen und Berater verstärkt," ergänzt Oliver Kohnen, Geschäftsführer und Head of Franchise bei Baufi24. Ziel der Gruppe ist es, den Mitarbeiterstamm bis Ende 2024 weiter auf bis zu 700 Berater*innen auszubauen.

Geschäftsmodell als Erfolgsfaktor

Das Geschäftsmodell von Baufi24 ist ein wesentlicher Baustein dieses Erfolgs. "Wir sehen, dass die Kombination von digitaler und persönlicher Beratung für unsere Kundinnen und Kunden das richtige Modell ist. Genau das ist, was uns von zahlreichen Wettbewerbern unterscheidet," so Peeters. Die persönliche Beratung durch kompetente und erfahrene Ansprechpartner sorge für das nötige Vertrauensverhältnis bei einer so wichtigen Entscheidung wie der Immobilienfinanzierung. Der hohe Grad der Digitalisierung der Prozesse über die hauseigene Baufinanzierungssoftware FinLink CRM trage wiederum zur effizienten und schnellen Abwicklung bei. Die Berater*innen profitieren darüber hinaus von der Kompetenz von Baufi24 im Bereich Leadgenerierung - das Unternehmen blickt auf ein starkes "Lead"-Jahr 2023 zurück und erwartet selbiges auch für 2024. Zudem verweist Franchise-Chef Oliver Kohnen auf die hohe Eigenverantwortung der Finanzierungsberater*innen und Leiter*innen der Geschäftsstellen. Sie erhalten ein exklusives Vertragsgebiet, attraktive Provisionsmodelle und einen umfangreichen Support von den internen Abteilungen. "Dieses Gesamtpaket sorgt für eine hohe Motivation und ist auch der Grund dafür, dass in den vergangenen Monaten so viele ambitionierte und gute Berater*innen den Weg zu Baufi24 gefunden haben."

Optimistisch für 2024

Für die Zukunft ist Tomas Peeters zuversichtlich gestimmt: "Der Traum vom eigenen Heim gehört weiterhin zu den ganz großen Lebenszielen vieler Menschen. Zudem hat sich der Himmel über dem Wohnimmobilienmarkt zuletzt etwas aufgehellt. Baufi24 konnte in den ersten beiden Monaten 2024 ein Plus von über 30 Prozent beim vermittelten Baufinanzierungsvolumen verzeichnen. Die Bauzinsen waren in den vergangenen Monaten rückläufig und könnten noch weiter sinken, sollte die Europäische Zentralbank in diesem Jahr die Leitzinsen senken. Auch sind die Kaufpreise vor allem für ältere Wohnimmobilien im Schnitt deutlich gesunken. Das eröffnet neue Kauf- und Finanzierungsmöglichkeiten." Allerdings sieht Peeters die Politik mehr denn je gefordert: "Die Förderung von Wohneigentum muss wieder oberste Priorität eingeräumt werden. Ansonsten droht Millionen von Menschen die Altersarmut aufgrund der Überbelastung durch Mietzahlungen."

Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 500 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April gehört Baufi24 zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe. Sie vereint die erfolgreichen Marken von Baufi24, Hüttig & Rompf und Creditweb. Gemeinsam setzt das Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch die Firma Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung.

Über Bilthouse

Die Bilthouse-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für Baufinanzierungsvermittlung in Deutschland. Gegründet im Jahr 2022 vereint Bilthouse die erfolgreichen Marken von Baufi24, Hüttig & Rompf und Creditweb. Dabei setzt das Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch die Firma Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr.

