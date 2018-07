MarcCainGirls bei der Fashion Week in Berlin

Berlin (ots) - Spotted in Berlin: Die #MarcCainGirls Caroline Daur (carodaur.com), Leonie Hanne (ohhcouture.com), Xenia Adonts (xeniaoverdose.com), Alexandra Lapp (alexandralapp.com) und Kathrin Gelinsky (kateglitter.com) zeigen sich zur Fashion Week Berlin in coolen Street-Style Looks.

Nach dem ersten, erfolgreichen Projekt mit Stefanie Giesinger, Caroline Daur und Nina Suess im Januar, setzt Marc Cain auch in dieser Saison wieder auf die Marc Cain Girls, die für starke, erfolgreiche und selbstbewusste Frauen stehen - und Mode zeigen, die unverkennbar und unverwechselbar ist.

Neben starken Farbkombinationen aus Koralle und Orange zeigen die Influencer auch cleane Looks wie der Hosenanzug mit All-Over Nadelstreifen zum Cropped-Top. Einen coolen Bruch bildet die sportive Fake Lederleggings zur Bluse mit femininen Stickereien.

