Marc Marshall wird Botschafter der nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V.

Mit seiner Musik und tiefgründigen Songtexten entführt Sänger Marc Marshall seine Fans regelmäßig in eine besinnliche Welt - von klassischer Musik über Jazz bis hin zu Popmusik. Als nph-Botschafter möchte er seine Stimme auch für benachteiligte Kinder in Lateinamerika einsetzen.

Marc Marshall begegnet seiner neuen Aufgabe neugierig und zuversichtlich

"Mich macht es sehr stolz, mich für eine derart erfahrene und nachhaltige Organisation zu engagieren. International hat sich nph bereits seit Jahrzehnten einen sehr guten Ruf aufgebaut. Nun möchte ich dazu beitragen, die Bekanntheit von nph auch in unserer Region zu steigern", hofft Marc Marshall. Darüber hinaus freut er sich auf die kommende Zeit mit seiner neuen Aufgabe: "Ich rechne mit sehr bereichernden Eindrücken, wenn ich die Kinder und Jugendlichen in Lateinamerika besuche. Ich will mir ein eigenes Bild machen, um dieses anschließend besser transportieren zu können."

nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V. freut sich über prominente Unterstützung

"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Marc Marshall für unsere Organisation begeistern konnten und er sich nach intensiven Gesprächen in unserem Hause dazu entschieden hat, seine Stimme für uns einzusetzen", so Heiko Seeger, Vorstandsvorsitzender von nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V.

nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V. setzt sich seit 1954 für Kinder ein

nph (nuestros pequeños hermanos - unsere kleinen Brüder und Schwestern) wurde im Jahr 1954 von Padre William Wasson in Mexiko gegründet. Als internationales, christliches Kinderhilfswerk stellen wir seitdem das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt unserer Arbeit - in unseren Kinderdörfern und in den Familien der Kinder. Geleitet von christlichen Werten fördern und stärken wir schutzbedürftige Mädchen und Jungen in neun Ländern Lateinamerikas.

