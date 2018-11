3sat zeigt Dokumentarfilm "Dancer - Bad Boy of Ballet" über den Tänzer Sergei Polunin

Sergei Polunin Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/ZDF/BR/BBC/Polunin Ltd" Bild-Infos Download

Samstag, 17. November 2018, 21.45 Uhr Erstausstrahlung

Der Ukrainer Sergei Polunin wurde 2003 im Alter von 13 Jahren in die Ballettschule des Royal Ballets in London aufgenommen. Das Ballett-Wunderkind eroberte die Tanzwelt im Sturm und wurde jüngster Solist in der Geschichte des Royal Ballets. Doch bald machte der Weltklassetänzer Schlagzeilen mit wilden Exzessen und Skandalen. Der Ballettstar ist Ikone, Genie und Rebell zugleich. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Dancer - Bad Boy of Ballet" von Steven Cantor am Samstag, 17. November 2018, um 21.45 Uhr in Erstausstrahlung.

Dem Tänzer Sergei Polunin war sein Talent zur Bürde geworden. Die harte Ballettdisziplin und das Star-Dasein sorgten bei ihm für innere Zerrissenheit und Erschöpfung, sie trieben ihn schließlich an den Rand der Selbstzerstörung. Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, im Alter von 22 Jahren, beschloss er, die Karriere hinter sich zu lassen. Doch wie frei kann man als Jahrhunderttänzer wirklich sein? Und welche Ziele kann jemand haben, der schon alles erreicht hat? Polunin findet seine eigene Antwort - und stellt das Ballett auf den Kopf.

