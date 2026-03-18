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Lokalhelden gesucht: VistaPrint und Cornelia Poletto geben kleinen gastronomischen Betrieben erneut Rückenwind

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Hamburg (ots)

VistaPrint startet gemeinsam mit Spitzenköchin Cornelia Poletto die zweite Runde der Initiative "Lokalhelden gesucht: große Unterstützung für kleine Unternehmen".

Kleine Gastronomiebetriebe in Deutschland können sich vom 16. März bis zum 12. April 2026 bewerben.

Der Gewinnerbetrieb erhält 20.000 Euro Preisgeld, zusätzlich erhalten die Top 5 je 1.000 Euro Guthaben für Printprodukte von VistaPrint.

Kleine Gastronomiebetriebe sind für viele Menschen weit mehr als ein Ort zum Essen: Sie sind Treffpunkt, Arbeitgeber und ein Stück lokaler Identität. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen unter erheblichem wirtschaftlichem Druck - durch gestiegene Kosten, anhaltenden Fachkräftemangel und Gäste, die spürbar seltener auswärts essen. Als Reaktion auf die Herausforderungen in der Branche gilt seit dem 1. Januar 2026 der ermäßigte Umsatzsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen. Auch wenn die Anerkennung der Lage und eine finanzielle Entlastung wichtig sind, stehen viele Geschäftsinhaberinnen und -inhaber weiterhin vor großen Herausforderungen, die sich durch die Steuersenkung allein nicht lösen lassen. Umso wichtiger sind zusätzliche Hebel, die unmittelbar wirken, wie zum Beispiel Sichtbarkeit, Kommunikation und die Fähigkeit, neue Gäste zu gewinnen sowie Stammkundschaft zu binden.

Genau hier setzt die Initiative "Lokalhelden gesucht: große Unterstützung für kleine Unternehmen" von VistaPrint, dem Printpartner kleiner Unternehmen, und Spitzenköchin Cornelia Poletto bereits im zweiten Jahr in Folge an. Ziel ist es weiterhin, gastronomische Kleinbetriebe sichtbarer zu machen und sie konkret im Alltag zu stärken. Zu gewinnen gibt es 20.000 Euro Preisgeld für das Sieger-Restaurant oder -Café. Darüber hinaus erhalten die Top 5 jeweils 1.000 Euro VistaPrint-Guthaben, frei einsetzbar für Marketingmaterialien wie Speisekarten, Beschilderung oder gebrandete Teamwear sowie alles, was kleine Unternehmen sonst noch benötigen, um sich professionell und kreativ zu präsentieren.

"Was mich an kleinen Restaurants und Cafés immer wieder beeindruckt, ist ihr unermüdlicher Einsatz und Mut: Jeden Tag mit knappen Ressourcen alles zu geben, um Qualität und Persönlichkeit auf den Tisch zu bringen", sagt Cornelia Poletto. "Gerade in schwierigen Zeiten entscheidet oft nicht nur der Preis, sondern ob ein Betrieb sein Profil schärfen und seine Handschrift zeigen kann. Mit "Lokalhelden gesucht" möchten wir genau diese Gastronomien feiern: die, die für gutes Handwerk stehen, ein starkes Team tragen und ihrer Stadt oder ihrem Viertel Geschmack geben. Ich freue mich sehr darauf, unsere Initiative wieder umzusetzen - damit kleine Gastronomiebetriebe erneut eine Chance bekommen, mit dem Gewinn ihr Team zu stärken und ihre Qualität langfristig zu sichern."

Daniel Engelhardt, Senior Country Marketing Manager bei VistaPrint, sagt: "Wir unterstützen kleine Unternehmen dabei, sich professionell zu präsentieren und erfolgreich zu wachsen. Deshalb führen wir "Lokalhelden gesucht" in 2026 gemeinsam mit Cornelia Poletto fort - denn die Gastronomie braucht diese Unterstützung weiterhin. Wir geben kleinen gastronomischen Betrieben eine Bühne und verbinden Aufmerksamkeit mit konkreter, spürbarer Hilfe. Mit 20.000 Euro Preisgeld und 1.000 Euro VistaPrint-Guthaben kann der Gewinnerbetrieb direkt dort investieren, wo es am dringendsten ist. Ob Modernisierung von Küche und Ausstattung, Renovierungen, Rebranding oder gezieltes Marketing: So lassen sich neue Gäste gewinnen und die Stammkundschaft langfristig binden."

Teilnehmen können Inhaberinnen und Inhaber kleiner Gastronomiebetriebe in Deutschland, die maximal 50 Mitarbeitende in Voll- oder Teilzeit beschäftigen. Die Bewerbungsphase läuft vom 16. März bis zum 12. April 2026. Bewerbungen sind möglich unter: www.vistaprint.de/hub/lokalheldengesucht.

Aus allen Einsendungen wählen Cornelia Poletto und VistaPrint fünf Finalistinnen und Finalisten aus. Maßgeblich sind dabei Kriterien wie der Wille, das Unternehmen weiterzuentwickeln, ein klarer Plan, der aufzeigt, wie das Preisgeld eingesetzt wird, sowie die soziale Wirkung und der Beitrag des Unternehmens zur lokalen Gemeinschaft. Anschließend entscheidet die Öffentlichkeit in einem Online-Voting, wer die Lokalheldin oder der Lokalheld 2026 wird.

Gewinnerbetrieb 2025: Erfolg abseits der Laufkundschaft

Wie viel unternehmerische Leistung und Herzblut in kleinen Betrieben steckt, hat der Gewinner von "Lokalhelden gesucht" 2025 gezeigt: Michael Ammon, Inhaber und Küchenchef des Gasthaus Jakob in Perasdorf (Bayerischer Wald). Sein Restaurant liegt abseits großer Laufwege und ist dennoch erfolgreich, weil Konzept, Qualität und die konsequente Arbeit eines kleinen Teams überzeugen. Ammon führt das Haus seit 2016 und wurde 2020 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Genau solche Lokalhelden macht die Initiative sichtbar: Inhaberinnen und Inhaber, die mit Haltung, Handwerk und echter Gastgeberkultur ihre Region prägen. "Lokalhelden gesucht" lenkt den Blick auf kleine Betriebe, die oft jenseits der großen Hotspots arbeiten - und zeigt, was möglich ist, wenn Qualität, ein klares Konzept und ein starkes Team zusammenkommen. Das Preisgeld ist dabei vor allem eines: eine Würdigung ihrer täglichen Leistung - und die Möglichkeit, den Betrieb mit neuer Sicherheit und Energie weiterzuentwickeln.

Alle Details zur Initiative sowie den Timings finden Sie unter: www.vistaprint.de/hub/lokalheldengesucht.

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