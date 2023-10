Wienerwald

Der Wienerwald bringt den Roadrunner® auf die Straße

Hamburg (ots)

Gerade hat die revitalisierte Gastro-Marke Wienerwald ihr baldiges Comeback verkündet, da präsentieren sie auf der ANUGA 23 in Köln den Wienerwald Roadrunner®. Herzstück des Roadrunners® ist ein Shop-in-Shop-Konzept, um Kundinnen und Kunden die Bestseller aus der Wienerwald Restaurant-Speisekarte als "To Go-Variante" anbieten zu können. Thies Borch-Madsen, Geschäftsführer von Wienerwald: " Das Wienerwald Roadrunner® Clip-In-Konzept ist aus unserer Sicht eine überzeugende Lösung, um dem wachsenden To Go-Markt eine lukullische, neue Facette anzubieten. Auf lediglich 35 qm oder mehr inszenieren wir einen großen Teil unserer Restaurant-Standardspeisen und Snacks zum sofortigen Mitnehmen und Verzehren. Und das alles bei absolut geringem Personalaufwand."

Schnelligkeit ist Trumpf.

Borch-Madsen verschweigt dabei nicht, dass es nicht ganz einfach war, entsprechende Technologien auszuwählen und zu testen, um in wenigen Minuten frische, knusprige Grillhähnchen und andere Speisen auf Topp-Niveau zu präsentieren, ohne das Know how einer Köchin oder eines Kochs vorzuweisen. Nun aber, so unterstreiche Borch-Madsen, das "ein funktionales und flexibles Wienerwald Roadrunner®-Baukasten-System steht, das innerhalb kürzester Zeit zum Einsatz kommen kann".

Partner-Gespräche laufen auf Hochtouren.

In Zukunft finden Wienerwald-Fans den Wienerwald Roadrunner® mit diversen original Wienerwald Speisen "to go" an Tankstellen, Autobahn-Raststätten, im LEH, auf Flughäfen in Bahnhöfen und an anderen hoch frequentieren Standorten. Derzeit wird geprüft, ob das systemgastronomische Wienerwald Roadrunner-Konzept auch auf andere europäische Länder ausgeweitet wird.

