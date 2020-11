Clavis International GmbH

Ombria Resort: Maximale Privatsphäre im Herzen der Algarve - das erste Viceroy Musterapartment gewährt Einblicke in ein neues Erholungs- und Lebensgefühl

Loulé, Algarve / Hamburg

Ferienimmobilienkäufe werden immer beliebter. Als Altersdomizil, Ferienwohnsitz oder Kapitalanlage bieten sie ein attraktives Investment. Dabei zieht es viele Menschen vor allem in wärmere Gefilde. "Neben dem Klima avancieren aber vor allem Freiraum, Natur und Privatsphäre zu neuen Luxus-Parametern bei der Wahl einer Immobilie", betont Hamid M. Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter von Clavis International. "Aktuell werden Ferienhäuser und Apartments den Hotels vorgezogen, da sie ein Maximum an Privatsphäre bieten. Zudem verfestigt sich der Trend nach Erholung im natürlichen Umfeld - fernab vom Mainstream", so der Ferienimmobilien-Spezialist.

Die Algarve, ein Reiseziel, das sich immer mehr der Nachhaltigkeit verschreibt, rückt vor allem für Immobiliensuchende stärker in den Vordergrund. Im Süden Portugals, ca. 16 Kilometer nördlich von Faro gelegen, entsteht im Herzen des Hinterlandes ein Immobilien-Resort der Extraklasse. Inmitten von 150 Hektar hügeliger Landschaft und umgeben von ursprünglicher Natur, wo sich ganzjährig grüne Bäume mit klaren Flüssen die Hand geben, befindet sich das Luxus-Immobilienprojekt Ombria Resort. Ein Leuchtturmprojekt, das bis 2022 fertig gestellt wird und aufgrund seiner ressourcenschonenden Bauweise, dem Einsatz ökologischer Baumaterialien und seiner besonderen Architektur neue Maßstäbe im Bereich Ferienimmobilien setzt. Das ganzheitliche Resort, das liebevoll und behutsam in die Natur des algarvischen Hinterlandes eingebettet ist, umfasst neben dem Fünf-Sterne Viceroy Hotel auch 65 Apartments und 12 Alcedo Villen.

Der Blick durchs Schlüsselloch: Viceroy Muster-Apartment öffnet für Besucher

Seit Oktober erweckt ein Muster-Apartment das besondere Konzept vom Ombria Resort zum Leben. Die schlüsselfertigen 1-2 Zimmer Apartments sind komplett möbliert und nach höchstem Standard und mit Markenausstattern eingerichtet. Sie verfügen über offene Küchen und luxuriöse Wohnräume auf höchstem Qualitätsniveau sowie über Terrassen, eigene Gärten, Swimmingpool oder Whirlpool. Die Apartments werden von Viceroy Hotels & Resorts vollständig gewartet und verwaltet. Die Eigentümer haben Zugang zu allen Einrichtungen und Annehmlichkeiten des 5-Sterne-Hotels, darunter sechs Restaurants, ein Spa-Bereich, ein Fitnessstudio, ein Miniclub, Schwimmbäder sowie Concierge-Service und Hausverwaltung. Zudem erhalten Anleger in den ersten fünf Jahren eine garantierte Mindestnettorendite von 5 Prozent pro Jahr, gleichzeitig können sie das Apartment bis zu 10 Wochen im Jahr selbst nutzen.

Eintauchen in ein neues Lebensgefühl

Eine Immobilie im Ombria Resort vermittelt nicht nur eine neue Art von Luxus durch die Kombination von Hotel und Wohnen. Auch das herausragende Architektur-Designkonzept, das sich durch das gesamte Resort durchzieht, spiegelt die einzigartige Idee dieses Immobilienprojekts wider. "Inspiriert von der ungezähmten Schönheit seiner Umgebung, ist das Resort in Anlehnung an ein traditionelles Barrocal-Dorf aufgebaut", erklärt Martin Pease, Regional Director WATG EMEA. "Regionale Architekturmuster sowie rustikale und zugleich moderne Designelemente reflektieren im Innenbereich die Besonderheiten der Landschaft, sodass das Gefühl aufkommt, mit der Natur zu verschmelzen. Die einladende Atmosphäre eines authentischen Algarve-Dorfes soll den Besuchern unsere Kultur, unser Kunsthandwerk und unsere Lebensweise näher bringen. Die Algarve hat so viele Gesichter und noch mehr Geschichten zu erzählen. So verbauen wir hauptsächlich lokale und natürliche Materialien als Ausdruck umgebungstypischer Architektur. Die Liebe zur Region und zum hiesigen Lifestyle zeigt sich in nahezu jedem Detail". Alle Gebäude gelten als "smart Houses" und punkten mit innovativen Technologien und effizienter Ressourcenverwaltung. Bioklimatische Architekturprinzipien sowie erneuerbare Solar-Energien und Geothermie sind Schlüsselfaktoren für das Thema Nachhaltigkeit im Ombria Resort. Das integrierte Erdwärmesystem gehört zu den Größten auf der iberischen Halbinsel. "Die Umgebung zu respektieren ist oberstes Ziel, das Engagement für den Erhalt unserer unberührten Region unsere Herzensangelegenheit", betont Júlio Delgado, CEO Ombria Resort.

Alcedo Villen - einzigartige Gebäude im Einklang mit der Natur

Unweit vom Resort-Kern befinden sich die Alcedo Villen. Jede Villa ist Teil eines Gesamt-Designkonzeptes, kann aber aufgrund der hohen architektonischen Flexibilität nach Vorlieben des Käufers gestaltet und angepasst werden. Der Eigentümer wird voll und ganz von seiner Umgebung assimiliert und taucht in ein neues Lebensgefühl ein. Die vom portugiesischen Architekturbüro Promontorio entworfenen Einfamilienhäuser bestechen mit ihren lichtdurchfluteten Räumen. Ein großer, privater Pool, eine Garage sowie vollständig angelegte Gärten bieten ein Maximum an Panoramablick und Privatsphäre. Fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich ermöglichen das Eintauchen in das natürliche Umfeld der Algarve. Ihre großzügigen Grundrisse mit separiertem Anbau bieten Möglichkeiten einer Home-Office Basis und eignen sich daher perfekt für Familien, die gemeinsam eine entspannte Zeit verbringen möchten. Atemberaubende Aussichten sorgen für einzigartige Entspannung. Verlockende Aromen, versteckte Waldwege und unzählige Outdoor-Aktivitäten, wie Kanufahren, Wandern, Mountainbiking oder Golfen laden dazu ein, die authentische Algarve individuell zu erkunden.

Eine lohnende Investition

Das Ombria Resort engagiert sich in großem Maße für einen zukunftsweisenden, nachhaltigen Tourismus. Ob Apartment oder Einfamilienhaus, wer eine Immobilie im Ombria Resort erwirbt, investiert in eine Immobilie im Einklang mit seiner natürlichen Umgebung und verfügt damit über einen einzigartigen und zukunftsfähigen Rückzugsort. "In Zukunft wird sich der Trend zur Erholung im natürlichen Umfeld verstärken", bestätigt Ferienimmobilien-Experte Hamid M. Farahmand von Clavis International.

