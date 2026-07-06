Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Daten verstehen, Arbeitswelt gestalten

baua: Aktuell 2-2026 veröffentlicht

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Dortmund (ots)

Daten sind eine verlässliche Grundlage, um die Veränderungen in der Arbeitswelt zu verstehen und die Gestaltung von Arbeit zu begleiten. Die zweite Ausgabe der baua: Aktuell 2-2026 widmet sich daher in ihrem Schwerpunkt dem Thema "Daten verstehen, Arbeitswelt gestalten". Sie zeigt, wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) mit ihren langfristig angelegten Datenerhebungen und Forschungsinfrastrukturen eine wichtige empirische Grundlage für die Beobachtung und Bewertung des Wandels der Arbeitswelt schafft.

Im Mittelpunkt der Ausgabe stehen die großen Datensätze der BAuA. Hierzu zählen unter anderem die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, die Studie "Digitalisierung und Wandel der Beschäftigung" sowie die Studie zur Mentalen Gesundheit bei der Arbeit. Ein weiterer großer Datensatz ist die BAuA-Arbeitszeitbefragung, die im letzten Jahr ihr zehnjähriges Bestehen erreicht hat. Seit 2015 liefert sie Erkenntnisse über die Veränderung der Arbeitszeit und deren Auswirkungen auf Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Neben einer allgemeinen Einordnung werden die einzelnen Datenerhebungen und ihre Nutzung für Forschung, Politikberatung und Praxis näher vorgestellt. Darüber hinaus wird der Zugang zu Forschungsdaten durch das Forschungsdatenzentrum der BAuA erläutert, mit dem die BAuA externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hochwertige Datensätze zur Verfügung stellt. Außerdem berichten wir über die Beteiligung der BAuA an Langzeitstudien anderer Forschungseinrichtungen.

Neben dem Schwerpunktthema befassen sich weitere Beiträge in der Ausgabe mit zwei Publikationen zu den Themen gutes Sehen im Büro und der Expositionsabschätzung gegenüber ultravioletter Strahlung bei der Arbeit im Freien sowie einem besonderen, 100 Jahre alten Exponat in der DASA Arbeitswelt Ausstellung, der Rotationsmaschine.

Die baua: Aktuell 2-2026 "Daten verstehen, Arbeitswelt gestalten" steht als PDF zum Herunterladen auf der Internetseite der BAuA zur Verfügung: www.baua.de/publikationen.

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden arbeiten rund 750 Beschäftigte.

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