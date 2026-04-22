Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Gutes Sehen: Brille und Bildschirm richtig abstimmen

Handlungshilfe zeigt Schritt für Schritt, wie Bildschirmarbeitsplätze und Sehhilfen (Brillen) richtig aufeinander abgestimmt werden

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen hat Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden bei der Arbeit. Ist der Arbeitsplatz nicht richtig an die individuellen Bedürfnisse des Beschäftigten angepasst, kann es zu Verspannungen, Schmerzen in Nacken, Schultern und Rücken oder Sehbeschwerden wie ermüdete Augen kommen. Mit der Broschüre "Gutes Sehen im Büro: Brille und Bildschirm perfekt aufeinander abgestimmt" gibt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) Empfehlungen, um solche Beschwerden vorzubeugen.

Im Fokus der Praxisbroschüre steht das Zusammenspiel von Arbeitsplatz, Sehhilfe und Bildschirm. Häufig entstehen Probleme, weil diese Faktoren nicht richtig aufeinander abgestimmt sind. Die Handlungshilfe zeigt Schritt für Schritt, worauf es bei der Wahl der Brille und der Einrichtung des Bildschirmarbeitsplatzes ankommt. Zuerst sind die Rahmenbedingungen wie beispielsweise Tisch, Stuhl, Tastatur und Maus ergonomisch richtig einzustellen und auszurichten. Anschließend erfolgt bei Bedarf die Auswahl einer passenden Brille für die individuelle Tätigkeit. In einem dritten Schritt wird der Bildschirm so positioniert, dass er optimal zur Brille und zur Körperhaltung passt.

Ergänzend vermittelt die Broschüre Wissen rund um das Sehen: Begriffe wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Alterssichtigkeit werden einfach erklärt. Zudem zeigt die Handlungshilfe, welche Rolle regelmäßige Sehtests spielen und welche Unterstützung durch den Arbeitgeber möglich ist. Die Broschüre richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte, Führungskräfte und Fachleute, die Arbeitsplätze gestalten oder beratend tätig sind. Gleichzeitig ermutigt sie Beschäftigte dazu, die eigene Arbeitsplatzsituation aktiv zu verbessern.

Die baua: Praxis "Gutes Sehen im Büro: Brille und Bildschirm perfekt aufeinander abgestimmt" kann als PDF von der Internetseite heruntergeladen oder im Webshop der BAuA bestellt werden: www.baua.de/publikationen.

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden arbeiten rund 750 Beschäftigte.

www.baua.de

Original-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell