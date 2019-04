Interwetten Group

Wer wird Westeros regieren?

WienTa´Xbiex (ots)

Wetten auf den Welthit Game of Thrones

Fast auf den Tag genau acht Jahre nach dem Start der Serie geht Game Of Thrones am 15. April in die achte und letzte Staffel. Die entscheidende Frage dabei: Wer wird am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen?

Zur letzten Staffel des Welthits haben Fans nun die Möglichkeit bei Interwetten eine Wette der besonderen Art zu platzieren und ihr Expertenwissen unter Beweis stellen: wer wird letztendlich über Westeros herrschen?

Dominik Beier, Speaker of the Board der Interwetten Group: "Unser Ziel ist es mit innovativen Wettangeboten neue Trends setzen und unseren Kunden ein abwechslungsreiches Angebot ermöglichen. Kaum eine andere Serie hat Menschen weltweit emotional so mitgenommen, wie Game of Thrones - und Emotionen sind schließlich ein wesentlicher Bestandteil beim Wetten."

Egal, wie die achte Staffel auch endet, Fernsehgeschichte dürfte auch sie wieder schreiben. Schon jetzt ist Game Of Thrones eines der teuersten, aber auch erfolgreichsten Formate aller Zeiten: Nur Saturday Night Live, das seit über 40 Jahren ausgestrahlt wird, gewann mehr Emmys. Keine Serie wurde jemals häufiger heruntergeladen oder gestreamt. Nur "The Crown", "Emergency Room" und "The Get Down" kosteten in der Produktion einzelner Folgen mehr.

Die Game of Thrones Wette

https://www.interwetten.com/de/sportwetten/l/408813/game-of-thrones

Wetten ist unser Sport.

Interwetten ist einer der Pioniere der Branche und ermöglichte bereits 1997 als erster Anbieter Online-Wetten. Zudem erhielt das Unternehmen mit Hauptsitz auf Malta wiederholt Auszeichnungen für den besten Kundenservice. Interwetten bietet rund 1,8 Millionen Kunden aus über 200 Ländern beste Unterhaltung und generiert einen Wettumsatz von circa 1,4 Milliarden Euro. Neben der klassischen Sportwette rundet ein umfangreiches Live-Wetten-Angebot, Casino, Live-Casino und eine Vielzahl an spannenden Games das Portfolio ab.

Die Game of Thrones Wette Hier geht es zur GoT Wette

Kontakt:

Interwetten Group

Lukas Reichl, Leiter Sponsoring & PR

E-Mail:lukas.reichl@interwetten.com

Interwetten Presseportal:www.interwetten.org



Original-Content von: Interwetten Group, übermittelt durch news aktuell