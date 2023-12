Ein Herz für Kinder

Bryan Adams, Michelle Hunziker und Roland Kaiser singen bei "Ein Herz für Kinder"

TV-Spendengala am 9. Dezember 2023 um 20.15 Uhr live im ZDF

#EHFK: BILD berichtet live vom Roten Teppich

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Am Samstagabend, den 9. Dezember 2023, stehen bei der großen Spendenshow "Ein Herz für Kinder" wieder die Kinder im Mittelpunkt. Das ZDF zeigt die TV-Gala ab 20.15 Uhr live aus dem Studio in Berlin-Adlershof.

Erneut übernimmt Johannes B. Kerner die Moderation und wird dieses Jahr gemeinsam mit mehr als 80 prominenten Gästen nationale sowie internationale Hilfsprojekte vorstellen und Spenden für Kinder in Not sammeln. Das Besondere: Jeder gespendete Cent kommt direkt und ohne Abzüge bei notleidenden Kindern an.

Wie wichtig jede Spende ist, zeigen unter anderem Katarina Witt, Wladimir und Vitali Klitschko, Verona Pooth sowie Anna Loos, die die Patenschaften für je eines der Spendenprojekte aus aller Welt übernommen haben.

Telefonisch gespendet werden kann während der Sendung unter der Hotline 01802 - 10 10 10 (6 Cent/Anruf aus allen deutschen Netzen). An den Spendentelefonen sitzen unter anderem auch Jan Josef Liefers, Luise Bähr, Julia Beautx, twenty4tim, Hannes Jaenicke, Anna Ermakowa, Barbara Wussow, Valerie Niehaus, Katja Krasavice, Henry Maske, Saliha "Sally" Özcan, Tahnee und Sophia Thomalla, die die Anrufe persönlich entgegennehmen. Aus der Politik werden Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner dabei sein.

Musikalisch in beste Spendenlaune werden die Zuschauer unter anderem von Weltstar und Musiklegende Bryan Adams gebracht. Michelle Hunziker und Roland Kaiser erwärmen die Herzen im Duett mit "Baby, it's cold outside". Und auch Vicky Leandros, The BossHoss und Zoe Wees sorgen mit ihren Auftritten für einen stimmungsvollen Abend.

#EHFK: Live ab 16.00 Uhr bei BILD.de mit Cathy Hummels

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen der großen Spendenaktion gewähren Cathy Hummels und BILD-Moderatorin Celine Behringer schon ab 16.00 Uhr bei der "Ein Herz für Kinder"-Backstage-Show von BILD. Ab 18.30 Uhr begleiten die BILD-Reporter Bettina von Schimmelmann und Martin Gerstenberg die Stars live am Roten Teppich. Die Shows werden bei BILD.de sowie auf YouTube und Facebook gestreamt.

Spendenmöglichkeiten

Die Spenden für "Ein Herz für Kinder" können telefonisch unter der Hotline 01802 - 10 10 10. Kosten: 6 Cent/Anruf (Festnetz und mobil) abgegeben werden. Die Nummer ist am Tag der Sendung von 09.00 bis 23.45 Uhr erreichbar, darüber hinaus bis zum 15. Dezember von 09.00 bis 22.00 Uhr. Außerdem kann online direkt über die "Ein Herz für Kinder"-Homepage oder direkt unter https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/spenden (Paypal, Lastschrift und Kreditkarte) gespendet werden oder per Überweisung an BILD hilft e.V. Ein Herz für Kinder, IBAN: DE60 2007 0000 0067 6767 00, BIC: DEUTDEHH.

Über "Ein Herz für Kinder"

Seit 45 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Mit inzwischen mehr als 482 Millionen Euro konnte der Verein in über 22.700 Projekten seitdem helfen. Das Besondere: Jeder Cent der Spenden fließt direkt in Kinderhilfsprojekte - ohne Abzüge. Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von "Ein Herz für Kinder" werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE und durch Zinseinnahmen gedeckt. BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" ist seit 2016 Mitglied im Deutschen Spendenrat e.V. Zu den verpflichtenden hohen Standards gehören Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit im Umgang mit Spenden.

Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland begann, wurde bald zu einer international aktiven Hilfsorganisation. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützt unter anderem Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nicht behandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen. Außerdem leistet "Ein Herz für Kinder" Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten. Mehr Informationen zu "Ein Herz für Kinder" finden Sie unter https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/ sowie in den sozialen Medien unter #EHFK.

Original-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuell