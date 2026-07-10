Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau zur ausgesetzten Diätenerhöhung

Frankfurt (ots)

Fakt ist, dass die Bundestagsabgeordneten nicht schlecht verdienen. Aber, und hier kommt eine unpopuläre Meinung: Die deutschen Bundestagsabgeordneten sind nicht überbezahlt. Man sieht das an der Zusammensetzung des Bundestags. Es gibt so gut wie keine Abgeordneten, die zuvor Führungspositionen in der Wirtschaft innehatten, und nur wenige, die zuvor erfolgreiche Selbstständige waren. Die verdienen außerhalb des Hohen Hauses nämlich mehr. Die meisten Bundestagsabgeordneten sind Menschen aus dem öffentlichen Dienst oder aus politischen Vorfeldorganisationen. Das hat nicht nur finanzielle Gründe, aber auch.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell