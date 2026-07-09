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Das betäubende Klima-Schweigen

Frankfurt (ots)

In seiner Regierungserklärung sprach Kanzler Friedrich Merz ausführlich über Rente, Wirtschaft, Gesundheit, Verteidigung, den Krieg in der Ukraine, den Nahen Osten und die Nato. Alles wichtige Themen, zweifellos. Doch die Klimakrise spielte praktisch keine Rolle - obwohl Deutschland und Europa wieder eine Hitzewelle erlebt haben, die vielerorts historische Ausmaße erreichte. Das ist mehr als eine Auslassung. Es ist Ausdruck einer Prioritätenverschiebung. Statt die Energiewende voranzubringen, steigt die Regierung auf die Bremse, der Zubau bei Solar und Wind soll sinken, Förderprogramme werden gekürzt. Auch bei der Anpassung an die neuen heißen Zeiten kommt Deutschland nur schleppend voran. Man kann nachvollziehen, warum andere Krisen Aufmerksamkeit beanspruchen. Doch die Klimakrise verschwindet nicht, nur weil andere Probleme akuter erscheinen. Im Gegenteil: Sie droht Konflikte zu verschärfen - durch Ernteausfälle, Wasserknappheit, Gesundheitsrisiken, Kosten und Fluchtbewegungen.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

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