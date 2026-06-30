PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Frankfurter Rundschau

Mit Sicherheit auf Abwegen

Frankfurt (ots)

Innenminister Alexander Dobrindt will die beunruhigenden Zahlen politisch nutzen und das Bundesamt für Verfassungsschutz zum "echten Geheimdienst" ausbauen. Für Unbedarfte klingt das wie eine Selbstverständlichkeit. Haben wir nicht schon Geheimdienste? Tatsächlich aber wäre ein solcher Umbau ein tiefer Einschnitt für die Bundesrepublik. Bisher legen die Verfassungsschutzämter selbst großen Wert darauf, dass sie bloß Nachrichtendienste sind, also nur Informationen sammeln, wenn auch mit klandestinen Methoden. Nun aber sollen sie diejenigen werden, die aktiv ins Geschehen eingreifen. Die Lösung darf nicht darin bestehen, die Verfassungsschutzbehörden uferlos auszubauen, ihre Überwachungsmöglichkeiten immer mehr zu erweitern und ihnen nun auch noch die Kompetenz zu erteilen, aktiv einzugreifen. Das muss Aufgabe der Polizei, der Politik und der Zivilgesellschaft bleiben - die, anders als der Verfassungsschutz, unter den wachsamen Augen der Öffentlichkeit handeln.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Alle Storys Alle
  • 29.06.2026 – 16:16

    Burnhams Kampfansage

    Frankfurt (ots) - Viel zu kurz zusammengefasst, sieht Burnham das Heil zuerst in der Regionalisierung der Macht - im Englischen als "Devolution" für alle dort verständlich. Was sich bereits für Schottland, Wales und Nordirland als förderlich erwiesen hat, könnte auch England den Weg weisen. Eine schriftlich fixierte Verfassung, Verhältnis- statt Mehrheitswahl, eine Art Bundesrat und eine umfassende, klimaneutrale Reindustrialisierung des Nordens Englands - sie sollen ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 17:23

    Trumps Iran-Abkommen vor dem Aus

    Frankfurt (ots) - Die gebrochene Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran lässt die Hoffnungen auf ein erfolgreiches Ende der Verhandlungen des umstrittenen Abkommens genauso dramatisch sinken wie die auf die freie Fahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus. Die Preise für Energie dürften hoch bleiben, mit den bekannten Folgen für die Weltwirtschaft. Entwertet werden die Gespräche zwischen der Trump-Administration und dem Mullah-Regime durch das Abkommen Israels ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren