Frankfurter Rundschau

Burnhams Kampfansage

Frankfurt (ots)

Viel zu kurz zusammengefasst, sieht Burnham das Heil zuerst in der Regionalisierung der Macht - im Englischen als "Devolution" für alle dort verständlich. Was sich bereits für Schottland, Wales und Nordirland als förderlich erwiesen hat, könnte auch England den Weg weisen. Eine schriftlich fixierte Verfassung, Verhältnis- statt Mehrheitswahl, eine Art Bundesrat und eine umfassende, klimaneutrale Reindustrialisierung des Nordens Englands - sie sollen der Devolution zusätzlichen Halt geben. Das mag zu theoretisch, zu sehr von oben herab wirken, aber dagegen steht Burnham mit seiner nahbaren Macher-Art. Und mit einem geharnischten Idealismus, den er konsequent einsetzt. Burnhams Populismus ist in dem Sinne links, weil er konstruktiv und progressiv ist. Das ist keine Garantie für Erfolg. Für den braucht Burnham die Hoffnung, den Mut, die Kreativität und die Mitmenschlichkeit aller in Großbritannien. Dazu forderte er die britische Nation auf. Mal schauen, ob die ihr Pulver wert ist.

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