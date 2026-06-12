Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Rekordkurs: Mit Mut und Investitionen zur Millionen-Marke

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Mainz (ots)

In einer Zeit wirtschaftlicher Umbrüche setzen die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein beeindruckendes Zeichen der Stärke. Die Jugendherbergen konnten ihre Position nicht nur behaupten, sondern weiter ausbauen. Dies geht aus dem veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 hervor.

Erfolg durch Modernisierung und Gästeorientierung: 982.037 Übernachtungen

"Dieser Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Modernisierung und einer klaren Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Gäste", betont Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mit einem Übernachtungszuwachs im Jahr 2025 auf 982.037 Übernachtungen und einem Anstieg der Mitgliederzahl auf 229.442 liegt der Blick mit großer Zuversicht auf dem laufenden Jahr, in dem die Marke von 1 Million Übernachtungen erreicht wird. "Diese Zahl ist für uns weit mehr als eine Statistik - sie ist ein Vertrauensbeweis unserer Gäste, die bei uns Gemeinschaft, Bildung und Erholung suchen", so Geditz weiter.

Investitions-Offensive: Traben-Trarbach und Idar-Oberstein als neue Leuchttürme

Die Investitionsstrategie des Verbandes trägt sichtbare Früchte. Ein besonderes Highlight markierte das Jahresende 2025 mit der Inbetriebnahme der neugestalteten, modernen Jugendherberge Traben-Trarbach. Doch das Tempo bleibt hoch: Bereits am 1. Juni 2026 stand die Neueröffnung der ebenfalls umfassend modernisierten Jugendherberge Idar-Oberstein an.

Diese Häuser stehen symbolisch für die Vision des Verbandes: Glücksmomente schaffen durch zeitgemäßen Komfort, herzliche Gastfreundschaft und den unverwechselbaren Gemeinschaftsgeist. Dabei wird konsequent in die Zukunftsfähigkeit investiert - durch nachhaltige Konzepte und innovative pädagogische Programme.

Werte, die zählen: Begegnung und Toleranz

Die Jugendherbergen verstehen sich mehr denn je als sichere Häfen in unruhigen Zeiten. Sie schaffen Räume, in denen Begegnung stattfindet, Toleranz aktiv gelebt wird und junge Menschen, Familien sowie Gruppen Sicherheit und Geborgenheit finden.

"Dieser Erfolgsweg wäre ohne das außerordentliche Engagement unserer Mitarbeitenden, die Treue unserer Partner und die Unterstützung unserer Förderer nicht möglich", erklärt Jacob Geditz. Gemeinsam habe man 2025 bewiesen, dass die Jugendherbergen attraktiver sind denn je.

Weiterführende Informationen:

Den vollständigen Geschäftsbericht 2025 mit detaillierten Analysen, Grafiken und Hintergrundberichten finden Sie unter folgendem Link zum Download: www.DieJugendherbergen.de/Geschäftsbericht

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