Frankfurter Rundschau

Merz versagt beim Thema Gewalt gegen Frauen

Frankfurt (ots)

Seine Bemerkung, dass Zuwanderer einen "beachtlichen" Anteil an der "explodierenden" Gewalt hätten, ist irritierend, nicht nur für Frauen und Zugewanderte. Merz' Antwort lenkt von dem wichtigen Thema Gewalt gegen Frauen ab. Es ist leider zu erwarten, dass die Öffentlichkeit wieder ausgiebig über eine latent ausländerfeindliche Äußerung von Merz streitet - und nicht über Gewalt gegen Frauen. Wer analoge und digitale Gewalt gegen Frauen bekämpfen und effektiv verfolgen will, der muss über einen umfassenden Opferschutz sprechen und darüber, dass Frauen in einer freiheitlichen Gesellschaft erst gar nicht zu Opfern werden dürfen. Im Zentrum der aktuellen Debatte muss stehen, was Betroffene brauchen, um sich wehren zu können, wie und womit sie unterstützt werden können, um Täter zur Verantwortung zu ziehen. Unsere Gesetze müssen mit der technischen Entwicklung Schritt halten, Ermittlungsbehörden und Justiz technisch und personell in die Lage versetzt werden, ihre Aufgabe zu erfüllen.

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