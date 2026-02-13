Frankfurter Rundschau

Pawlik kämpft für Integrationskurse

Frankfurter Rundschau (ots)

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), will um den Erhalt der Integrationskurse kämpfen, bei denen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) den Rotstift ansetzt. Das kündigte die Sozialdemokratin in einem Interview der Frankfurter Rundschau (Samstagsausgabe, 14.2.2026) an.

Pawlik nannte die Kürzungen "bedenklich", in ihrer SPD-Fraktion sei "der Unmut groß". Sie argumentierte: "Wir können nicht auf der einen Seite mehr Integration fordern von den Menschen und verlangen, dass sie schnellstmöglich arbeiten - und ihnen auf der anderen Seite die Möglichkeiten dazu verwehren, Deutsch zu lernen. Das widerspricht sich."

Pawlik kündigte an, mit Dobrindt zu sprechen. "Das Thema kann nicht warten, bis wir über den nächsten Haushalt sprechen, der ja erst im November beschlossen wird. Wir können nicht sagen, dass der Zulassungsstopp so lange gilt. Ich will in weiteren Gesprächen auch mit dem Bundesinnenminister erreichen, dass dieser Zulassungsstopp zurückgenommen wird", sagte sie in dem FR-Interview.

