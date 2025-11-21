Frankfurter Rundschau

Schutz vor Gewalt beginnt im Kindesalter

Was tun? Ein Ansatz von vielen: Gewaltschutz beginnt mit Gewaltprävention - und die muss früh ansetzen. Programme wie "Faustlos" in Kindergärten zeigen, dass schon Kinder lernen können, Konflikte gewaltfrei zu lösen und ihre Gefühle zu steuern. Die Fähigkeit, sich von der eigenen Wut nicht treiben zu lassen, ist eine Kunst, die früh geübt werden muss. Auch um zu erkennen: Was daheim passiert, ist nicht in Ordnung. Und damit Kinder anderen Vertrauenspersonen davon erzählen, die helfen könnten.

Doch spätestens in der Schulzeit fehlen solche Sozialtrainings. Als Gesellschaft vergeben wir damit eine Chance für Jungen und Mädchen, Männer und Frauen, sich in Konfliktbewältigung und Impulskontrolle zu üben. Und dabei zu lernen, Gewalt weder auszuteilen noch still zu erleiden.

