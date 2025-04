ARD Das Erste

"Brennpunkt: Handelskrieg mit den USA?" heute, am 3. April 2025, 20:15 Uhr im Ersten

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 3. April, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.

3. April 2025

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Handelskrieg mit den USA?

Moderation: Catherine Vogel

Gestern Abend kommt der Zoll-Schock für die gesamte Welt aus dem Rosengarten des Weißen Hauses: Mit einer bunten Tabelle verkündet Trump Zölle bis zu 50 Prozent für manche Länder - für die EU pauschal 20 Prozent auf alle Produkte. Die USA sollen sie wohlhabender als zuvor machen, Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen in die Staaten ziehen. Wie reagiert nun die Welt? Droht ein Wirtschaftskrieg? Die EU wird auf die immer radikalere Zollpolitik von US-Präsident Trump in den nächsten Wochen reagieren. Der "Brennpunkt" beantwortet die Frage, was die Zölle für deutsche Arbeitnehmer, Verbraucher und Sparer bedeuten und zeigt, wie die deutsche Industrie reagiert.

Moderatorin Catherine Vogel analysiert unter anderem mit Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die Folgen und Herausforderungen.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Redaktion: Juliane Fliegenschmidt, Jan Koch, Shafagh Laghai, Dirk Lipski

