Mut- und planlos

Die Koalition ist bei den Themen Wirtschaft und Soziales im Modus von kurzfristigen Maßnahmen, Löcherstopfen und Wetten auf die Zukunft. Was fehlt, sind Mut und Konzepte, Wirtschaft und Gesellschaft in Aufbruchsstimmung zu versetzen. Ausgerechnet die Merz-CDU wurschtelt sich durch - als habe man 16 Jahre Merkel nie kritisch betrachtet. Und die Sozialdemokraten sind dabei, mit ihrer Rentenpolitik den Fehler des Bürgergelds in ähnlicher Form zu wiederholen. Damit die Gewerkschaften applaudieren und der Druck der Linkspartei nicht zu groß wird, wollen sie nun auf Kosten der Jungen weit in die Zukunft eine Haltelinie für das Rentenniveau festlegen. Selten hat die Junge Union so viel Zuspruch erfahren wie für ihre aktuellen Warnungen vor diesem Rentenpaket. Damit die Koalition erfolgreich wird und die - das muss man allen Beteiligten zugutehalten - gigantischen Herausforderungen bewältigt, braucht es mehr Voraussicht, mehr gemeinsame Tatkraft.

