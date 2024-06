Frankfurter Rundschau

Lage der Ukraine und Europas: Hört Selenskyj zu!

Frankfurt (ots)

(...) Es zeichnet sich ab: Unterstützung für die Ukraine wird kein Gewinnerthema in den anstehenden Wahlkämpfen sein. Das ist auch eine Variante von der Banalität des Bösen.

Eine andere war am Dienstag im Deutschen Bundestag zu besichtigen. Am ganz rechten Rand des Plenarsaals blieben am Dienstag fast alle blauen Sessel leer und am linken Rand ebenfalls einige. Der AfD-Fraktionsvorstand hatte seinen Abgeordneten empfohlen, Selenskyjs Rede fernzubleiben und so uneins sich die Truppe sonst ist: Bis auf vier Abgeordnete hielten sich alle daran. Auch das BSW blieb fern. Die Erklärungen dafür muten ähnlich an. In zynischer Täter-Opfer-Umkehr warfen sie Selenskyj vor, den Krieg zu eskalieren. (...)

Wenn es eine nennenswerte Zahl demokratisch gewählter deutscher Abgeordneter nicht ertragen kann, eine solche Rede anzuhören, dann gehen wir auch in unserem Land dunklen Zeiten entgegen. Das sollten sich Wählerinnen und Wähler in den kommenden Monaten klar machen.

