Die Quadratur des Kreises

Frankfurt (ots)

Wer kann das bezahlen? Das ist die zentrale Frage, die sich die Menschen in Deutschland im Hinblick auf das Heizungsgesetz stellen, das diese Woche verabschiedet werden soll. Allein für Deutschland, rechnet der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW vor, müssten die Investitionen in energetische Sanierung von derzeit 50 Milliarden auf 187 bis 261 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Die sozial orientierten Wohnungsunternehmen, aber auch die vielen Eigentümer:innen von Ein- und Zweifamilienhäusern können das finanziell nicht stemmen. Bezahlbaren und klimaschonenden Wohnraum zu schaffen, erscheint so wie die Quadratur des Kreises. Das kann nicht das Ziel des Heizungsgesetzes sein.

