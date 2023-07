Frankfurter Rundschau

Macrons Mammut-Aufgabe

Frankfurt (ots)

Für diese Probleme, die seit Jahrzehnten schwelen, ist nicht nur die aktuelle Regierung verantwortlich. Aber sie muss Antworten finden, über eine rein repressive Reaktion hinaus. Auch wenn es nun darauf ankommt, wieder Ruhe und Sicherheit herzustellen. Nun muss Macron Ankündigungen machen, die nicht nur reine Kommunikation und damit Augenwischerei sind, sondern die echte Veränderungen erreichen. Etwa bei der Führung der Polizei, die selbst unter Druck ist. Das "Wir gegen sie"-Gefühl der Aufständischen richtet sich gegen die Vertreter eines Staates, von dem sich viele missachtet fühlen. Es gilt zudem, das Lebensniveau in den sozial schwachen Banlieues an das in den Städten anzupassen. Macron hat bereits gute Initiativen ergriffen wie die Halbierung der Schülerzahlen der Klassen in sozialen Brennpunkten. Doch erklärte er seit seinem Amtsantritt vor sechs Jahren die Jugend zu seiner Priorität, so trat diese bald wieder hinter andere zurück. Das kann sich Frankreich nicht mehr leisten.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell