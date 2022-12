Frankfurter Rundschau

Der Gedanke, mithilfe von Kernfusion einmal das Energieproblem der Menschheit zu lösen, ist verlockend. Um das Klima zu retten, kommt die Technologie aber zu spät.

(...) Was die Kernfusion für viele verlockend machen dürfte: Die Technologie scheint es möglich zu machen, dass wir unseren verschwenderischen Lebensstil beibehalten, inklusive immerwährendem Wirtschaftswachstum. Das wird aber nicht funktionieren. Denn auch wenn die Energie dann unendlich scheint: Die anderen Ressourcen sind es nicht, und Wirtschaftswachstum, was auf der Ausbeutung von immer mehr natürlichen Ressourcen beruht, kann auch mit Kernfusion nicht nachhaltig werden.

Wir müssen jetzt alles tun, um das Klima zu schützen, nicht erst in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren. Die Industrieländer sollten also, statt auf mögliche, teure Technik der Zukunft zu warten, lieber auf das setzen, was schon da ist und nachweislich funktioniert: Etwa auf Erneuerbare Energien, Elektroautos, die Dämmung von Häusern und das Einsparen von Energie. (...)

