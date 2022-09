Nicht zukunftsfähig

Frankfurt (ots) - Denkt man an Liz Truss, so fallen einem Robert Musil und Alberto Moravia ein: "Der Mann ohne Eigenschaften" und "Der Konformist". Die zwei Romane aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sahen nur Männer als (minder) handelnde Subjekte vor. Insofern sind wir heute weiter: Die charakterliche Katastrophe ist nun emanzipiert. Freundliche Menschen mögen einwenden: Truss' Wendigkeit bedeutet, dass sie in der mal volatilen, mal fluiden politischen Weltlage ...

mehr