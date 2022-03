Frankfurter Rundschau

Tauwetter erhalten

Israels Premier Naftali Bennett und seine bunte Acht-Parteien-Koalition sind unerwartet mit einer Herausforderung konfrontiert, die sie so noch nicht bestehen mussten: einer Terrorwelle mit elf Todesopfern binnen einer Woche. Und das zu einer Zeit, da der muslimische Fastenmonat Ramadan naht, in dem die religiösen Spannungen schnell den Siedepunkt erreichen. Die Bennett-Regierung hatte im Vorfeld darauf gesetzt, mit ein paar Goodwill-Gesten an die Autonomieführung in Ramallah genau das zu vermeiden. Jetzt steckt sie im Dilemma, das terroristische Umfeld trockenlegen zu wollen, ohne im Westjordanland neuen Unfrieden zu säen. Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas wiederum rang sich zu einer Verurteilung des jüngsten, von einem Westbanker begangenen Anschlags durch - offenbar um das Tauwetter mit den Israelis zu erhalten. Eine neue Eiszeit jedenfalls würde nur nachträglich den Militanten, egal welcher Couleur, in die Hände spielen.

