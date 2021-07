Frankfurter Rundschau

Nicht nachlassen

Frankfurter Rundschau (ots)

Der erleichternde Trend bei den Infektionszahlen hat sich längst umgekehrt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt bereits vor Inzidenzen jenseits der 400 im September - wenn alles so weiter geht. Und es könnte noch schlimmer kommen. Der so wichtige Regelbetrieb in den Schulen nach den Sommerferien steht damit auf der Kippe. Auf den Sommer des Aufatmens könnten ein langer Herbst und Winter der Lockdown-Maßnahmen und Einschränkungen folgen. Das kann niemand wollen. Und dafür zu sorgen, dass dieser Fall nicht eintritt, liegt an allen in der Gesellschaft. Nachlässigkeiten bei den Grundregeln der Pandemiebekämpfung können wir uns nicht erlauben. Masken bleiben weiter wichtig, ebenso Abstand und vor allem: Anstand.

