Nach einem herausfordernden Jahr 2020 hält die Corona-Pandemie den Apotheken- und Pharmamarkt auch 2021 weiter in Atem. Um den Draht zu den Vor-Ort-Apotheken nicht zu verlieren und sie bestmöglich zu unterstützen, sind direkte Einblicke in die Situation und die Gefühlslage der Apothekenteams gefragt. Genau diese liefert die Studie "Vor-Ort-Apotheken in Deutschland - Status Quo und Perspektiven 2021" von aposcope und dient damit als richtungsweisende Orientierung für die kommenden Monate. Denn für zwei Drittel der Befragten steht fest: Corona gehört auch 2021 weiter zu den wichtigsten Themen für das Apothekenpersonal.

Kundenansturm und -flaute, Ärger um Schutzmasken und digitale Patientenberatungen: 2020 hat die Apothekenteams vor besondere, neue Herausforderungen gestellt, aber auch Chancen aufgezeigt. Und daran wird sich in diesem Jahr kaum etwas ändern. Zu den wichtigsten Themen für das Apothekenpersonal gehört 2021 neben Corona (67 Prozent) und Masken (30 Prozent) die Digitalisierung (42 Prozent). Doch auch Gedanken rund um das Personal (22 Prozent), die Kunden und Impfungen (jeweils 20 Prozent) bewegen die Teams.

Dies sind nur wenige von zahlreichen spannenden Erkenntnissen der neuen aposcope-Studie zur Situation der Vor-Ort-Apotheken, die heute erschienen ist und ab sofort erworben werden kann. Damit liefern die Marktforscher der EL PATO Medien GmbH zum Jahresbeginn eine wichtige Guideline für den gesamten Markt. Denn mehr als 500 befragte Apothekerinnen, Apotheker und PTA geben in detaillierten Antworten auf mehr als 40 Fragen Einblicke in aktuelle und zukünftige Entwicklungen in der Offizin - unter anderem in Bezug auf die Zufriedenheit mit Herstellern, Warenwirtschaftssystemen, Großhandel und Rechenzentren.

"Die Apotheken vor Ort leisten in dieser Pandemie einen unschätzbaren Beitrag und brauchen dabei bestmögliche Unterstützung. Es ist wichtig, dass die großen Player und Apothekenpartner am Markt auf Basis unabhängiger Daten wissen, wo sie stehen. Insgesamt fallen die Bewertungen auch in der Krise positiv aus, das spricht für eine grundsätzlich gute Partnerschaft. Trotzdem sind deutliche Unterschiede erkennbar", sagt Thomas Bellartz, aposcope-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH.

Welche Unternehmen die Nase vorn haben, zeigen die detaillierten Studienergebnisse, die für 990,00 Euro netto erworben werden können. Sie erhalten eine grafische Auswertung mit aufschlussreichen Informationen inklusive ausführlichem Tabellenband und Executive Summary. Zu den weiteren behandelten Themen zählen die künftige Bedeutung ausgewählter Indikationsbereiche sowie Einschätzungen zum Überleben der Vor-Ort-Apotheken. Alle Informationen zur Studie gibt es hier.

Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.

Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.

