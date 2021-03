Frankfurter Rundschau

Der Sound des Erfolgs

Frankfurter Rundschau (ots)

Die Grünen haben einen Sound gefunden, der nach Veränderung klingt, ohne Furcht vor zu viel Verlust an Vertrautem zu wecken. Dass diese Neuinszenierung Annalena Baerbock und Robert Habeck zu verdanken ist, liegt auf der Hand. Was aber hinter Tönen und Personen zu verschwinden droht, wie meistens bei Wahlprogrammen, ist der Inhalt. Aber hinter dem sanften Sound steckt doch das Bekenntnis zu einigen Reformen, die das Land unter der Kanzlerschaft Angela Merkels zum eigenen Schaden unterlassen hat: beim Klimaschutz sowieso, aber auch in der Steuer-, Sozial- oder Gesundheitspolitik, um nur einige zu nennen. Bei allen Unterschieden finden sich die meisten Entsprechungen dazu in den Programmangeboten von SPD und Linkspartei. Aber ein Bekenntnis zu Grün-Rot-Rot bleibt aus - als diente der überall anschlussfähige Ton nur dazu, die Stimmen für das eher linke Bündnis in der Mitte einzusammeln. Aber wenn sie den Wechsel wollen, sollten sie sich besser dazu bekennen.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell