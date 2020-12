Frankfurter Rundschau

Gerechte Impfungen: Afrika, wie immer im Nachteil

Die reichen Industrienationen beginnen gerade mit den Massenimpfungen. Der Rest der Welt, immerhin 85 Prozent der Menschheit, muss sehen, wo er bleibt. In Afrika werden die Nadeln frühestens Mitte des kommenden Jahres kommen. UN-Generalsekretär António Guterres indes fordert, die Impfstoffe als "globales öffentliches Gut" zu behandeln: In diesem Fall hätte jeder Mensch dasselbe Recht auf den nötigen Schutz - der von der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits gegründete Zusammenschluss Covax könnte für eine faire Verteilung der Vakzine sorgen. Doch Covax verfügt derzeit nur über lächerliche 700 000 Dosen. Vielleicht denken Sie mal kurz daran, wenn Sie in den nächsten Wochen den rettenden Stich im Oberarm spüren.

