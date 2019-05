Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Gewinnen im EU-Binnenmarkt

Frankfurter Rundschau

Die Frankfurter Rundschau schreibt zu den Einkommensgewinnen durch den EU-Binnenmarkt:

Man kann den Forschern ruhig glauben, auch wenn man dem Binnenmarkt - so unzureichend, wie er organisiert ist - kritisch gegenübersteht. Die Studie zeigt nämlich auch, woran es in diesem Europa in Wahrheit hakt: Das viele Geld, das hier verdient wird, ist höchst ungleich verteilt. Schlagzeilen wie "Deutschland profitiert" bedürfen deshalb zumindest der Differenzierung: Wieder einmal zeigt sich, dass die Gewinne nicht allen gleichermaßen zugute kommen. Zum einen, was die soziale Stellung betrifft (oben mehr, unten weniger), zum anderen nach Regionen: Die Zentren werden immer stärker, die Peripherie wird im Verhältnis dazu eher abgehängt. Wer die Leute für Europa gewinnen will, weil sie davon profitieren, muss auch dafür sorgen, dass dieser Profit unter allen gerecht verteilt wird.

