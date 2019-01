Frankfurter Rundschau

Frankfurter Rundschau: Ein Land im Stau

Frankfurt (ots)

Es ist eine Art rasender Stillstand: Das Verkehrssystem in Deutschland kommt an seine Grenzen. Das belegt die "Stau-Meldung" des ADAC. Im vorigen Jahr gab es danach auf Deutschlands Autobahnen so viele Staus wie nie zuvor. Die Gründe sind klar: Die Zahl der Pkw und Lkw ist gewachsen, die Fahrleistung gestiegen, und es gab mehr Baustellen. Ein Naturgesetz ist es freilich nicht, dass der Straßenverkehr immer weiter wachsen muss. Der Kollaps sei "das Ergebnis der klimaschädlichen Betonpolitik des Bundes", kritisierte der Öko-Verkehrsclub VCD, und erinnerte zu Recht an diese Schieflage: Das Schienennetz sei in den vergangenen Jahrzehnten um 20 Prozent zurückgebaut, das Autobahnnetz stetig ausgeweitet worden. Ist eine Umkehr in Sicht? Eher nicht. Die Regierung hat Mühe, die Bahn, wie sie ist, auf Kurs zu halten. Die DB kündigte einen Aktionsplan für mehr mehr Personal, besseren Service und mehr Pünktlichkeit an. Für einen Quantensprung bräuchte das Unternehmen aber mehr Geld vom Bund.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell