Kulinarik de Luxe an Bord

Gourmets schwelgen auf hoher See im siebten Himmel. Bei einer Kreuzfahrt auf einem Luxusliner gehören ausgezeichnete Köche längst zum Standard, denn viele Reedereien haben kräftig in ihre Restaurants und Küchen investiert. Wo Passagiere am feinsten speisen, verraten die Experten von kreuzfahrten.de. Gut gegessen wird bekanntlich auf vielen Schiffen, aber einige Cruiseliner setzen in puncto Kulinarik die Krone auf. Hier kommen die besten und spektakulärsten Konzepte.

Silversea Cruises - Luxus-Restaurants auf hoher See

Die Cruiseliner von Silversea gelten als schwimmende Luxus-Restaurants mit angeschlossenem 5-Sterne-Hotel. Auf den Classic-Schiffen und auch der Silver Cloud, das luxuriöse Expeditionsschiff mit Eisklasse, stehen vier Restaurants zur Auswahl: der Dining Room The Restaurant, das exklusive La Dame, La Terrazza und The Grill. The Restaurant serviert internationale Küche mit regionalen Spezialitäten passend zu den Reisezielen. So gibt es gebratenen chilenischen Seebarsch in den Fjorden Chiles und Chicken Korma auf der Strecke nach Mumbai. An Tagen auf See gibt es Gerichte aus der La Collection du Monde, die die Grands Chefs des Relais & Châteaux kreiert haben. Das La Terrazza serviert italienische Gerichte à la Carte mit Büffel-Mozzarella, Bio-Balsamico-Essig und Olivenöl aus Umbrien sowie luftgetrockneten Schinken aus Parma und 24 Monate gereiften Parmigiano Reggiano.

Hapag-Lloyd Cruises - 5-Sterne-Schiffe treffen Sterne-Köche

An Bord der 5-Sterne-Plus-Luxusschiffe MS Europa und MS Europa 2 hat erstklassige Gastronomie Tradition: So versammeln sich jedes Jahr beim Gourmetevent Europas Beste die Spitzen-Köche an Bord der MS Europa und verwandeln das Lido Deck in eine Genussmeile. Köche, Chocolatiers, Pâtissiers, Fromagers und Winzer sorgen für ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse. Sternekoch Dieter Müller betreibt seit 2010 das Restaurant Dieter Müller an Bord. Ob Eisparfait von Schokolade und Tonkabohne, Wildgarnele in Cappuccino von Curry und Zitronengras oder Wachtelbrust im Filo-Blatt: Dieter Müller steht für Top-Qualität. Die MS Europa 2 bietet mit sieben verschiedenen Restaurants eine große kulinarische Vielfalt der Extraklasse. Und wer Lust hat, selbst den Kochlöffel zu schwingen, bucht einen Kochkurs in der Kochschule. Hier bringen die Sous-Chefs der MS Europa 2 ihren Schülern die Küche der unterschiedlichen Reiseziele nahe.

Holland America Line - Best Cruise Line Chef

Holland America Line hat sechs Küchen-Meister in ihr Culinary Council berufen, dem Master-Chef Rudi Sodamin zur Seite steht. Sie präsentieren für die Reederei entwickelte Rezepte, die auf den 15 Schiffen auf der Speisekarte stehen, vom Frühstücksbuffet im Lido Restaurant bis zum Fine Dining im Pinnacle Grill. Die Reederei erreicht in internationalen Rankings regelmäßig Spitzennoten. Kein Wunder, dass das Porthole Cruise Magazine Master-Chef Sodamin mehrfach zum Best Cruise Line Chef gewählt hat. Zudem hat Holland America Line mit dem Culinary Arts Center ein interaktives Konzept entwickelt, bei dem Passagiere Koch-Shows besuchen, Kurse belegen und Ausflüge zum Thema buchen. Bei einigen Kreuzfahrten schauen sie Gastköchen über die Schulter.

Azamara Club Cruises - mehr als 6.000 Weine unter Deck

Renommierte Köche kreieren an Bord der Azamara-Schiffe aus frischen Zutaten feinste Gerichte. Im Hauptrestaurant serviert die Küchen-Crew edle Menüs aus klassischen Gerichten und Spezialitäten, etwa Filet Mignon auf schwarzer Trüffelsauce oder Drunken Shrimp Linguini auf Ancho-Chili-Tequila-Sauce. Für kulinarische Abwechslung sorgt das Prime C Steakhaus mit edlem Ambiente, zarten Steaks und frisch zubereiteten Meeresfrüchten. Die Sommeliers helfen gerne bei der Wahl des passenden Weines. Mehr als 6.000 Flaschen lagern unter Deck im Weinkeller, darunter viele Raritäten.

Celebrity Cruises - vornehm oder leger auf hohem Niveau

Einen der größten Weinkeller auf hoher See haben auch die Schiffe von Celebrity Cruises an Bord. Spitzenköche servieren den Gästen innovative Kreationen und internationale Klassiker. Passend zum Menü empfiehlt der Sommelier edle Weine. Die Vielfalt der Gerichte an Bord ist groß. Auf der Speisekarte stehen zeitlose Gerichte und neue Trends, vornehm oder leger, französisch, italienisch oder asiatisch. Die Spezialitätenrestaurants verwöhnen die Passagiere bei Celebrity mit exquisiten Speisen.

Oceania Cruises - kulinarische Gaumenfreuden

Erfahrenen Kreuzfahrern gilt die Küche von Oceania Cruises als eine der besten auf den Weltmeeren. Das verdankt die Reederei den hohen Ansprüchen von Chefkoch Jacques Pépin. Er bietet Drei-Sterne-Niveau an Bord. Anders als bei ausgebuchten Gourmet-Tempeln an Land haben Gäste in den Restaurants von Oceania freie Platzwahl ohne Reservierung. Und sie zahlen für die Bord-Restaurants keinen Aufpreis. Im eleganten Grand Dining Room wird kontinentale Küche serviert, im Polo Grill gibt es Steaks und Meeresfrüchte. Das Toscana serviert italienische Gourmet-Küche, das Jacques auf der Oceania Marina und Riviera französische Landhausküche und im Red Ginger locken Aromen aus Asien. Jedes Schiff verfügt über einen wohlsortierten Weinkeller.

Verführerische Menüs bei Seabourn

Auf den Schiffen von Seabourn entscheiden die Gäste jeden Abend zwischen Fine Dining im Hauptrestaurant bei freier Platzwahl, dem Buffet-Restaurant The Colonade oder Earth & Ocean, einem legeren á-la-Carte-Restaurant direkt am Pool. Zudem hat Seabourn den amerikanischen 3-Sterne-Koch Thomas Keller engagiert. Sein Signature Restaurant The Grill by Thomas Keller wurde 2016 auf der Seabourn Quest vorgestellt und ist heute auf allen Schiffen der Flotte eingeführt. The Grill ist inspiriert von der Küche und dem Ambiente klassischer, amerikanischer Steakhäuser.

Crystal Cruises - kulinarischer Genuss der Extraklasse

Vom Frühstück für Frühaufsteher bis zum späten Abend wartet eine Auswahl an Luxus-Restaurants auf die Gäste von Crystal Cruises. Auf jedem Schiff der Reederei gibt es das Lido mit Country-Club-Atmosphäre, das elegante Hauptrestaurant Crystal Dining Room und das Bistro. Köstliche Küche ist hier garantiert. Der Crystal Dining Room bietet klassische europäische Cuisine mit regionalen Spezialitäten abhängig von der Reiseroute. Im Prego gibt es Gault-Millau-prämierte norditalienische Küche mit von den besten italienischen Nachwuchsköchen kreierten Menüs.

Regent Seven Seas mit Culinary Arts Kitchen

Bei Regent Seven Seas Cruises ist die Culinary Arts Kitchen an Bord der Seven Seas Explorer ein Höhepunkt: In dieser Kochschule erfahren die Gäste die Zubereitung vieler exquisiter Gerichte. Das Ambiente ist luxuriös: Achtzehn individuelle Kochstationen sind in drei Reihen mit Quarzit-Arbeitsplatten angeordnet. Die Crew legt hochwertige Lebensmittel aus, die während der Kurse zubereiten werden. Außerdem gibt es Gourmet Explorer Tours, auf denen Gäste die Esskultur internationaler Reiseziele kennenlernen. Zudem gibt es eine große Auswahl kostenpflichtiger Ausflüge zu Weingütern der Region.

