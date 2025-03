Deutschland im Sammelfieber: 25 Jahre PAYBACK

PAYBACK GmbH

PAYBACK feiert am 13. März seinen 25. Geburtstag. Das Bonusprogramm war zum Start im Jahr 2000 das erste seiner Art, das viele Händler und Dienstleister unter einem Dach vereinte und Kunden damit ermöglichte, beim Einkaufen schnell Punkte zu sammeln und zu sparen. PAYBACK löste in Deutschland ein wahres Sammelfieber aus: Einen Monat nach dem Launch zählte das Programm schon eine Million Kunden, heute ist PAYBACK für über 33 Millionen Konsumenten in Deutschland Teil ihres Alltags. Der Trend geht stark von der Karte hin zur mobilen Nutzung: 13 Millionen Kunden sammeln Punkte mit der PAYBACK App. "PAYBACK hat sich wie das Leben und das Einkaufen in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt. Wir sind stolz darauf sagen zu können, dass wir unseren Kundinnen und Kunden und auch unseren Partnern zum Jubiläum das beste PAYBACK aller Zeiten bieten - mit so vielen Möglichkeiten, Punkte zu sammeln wie noch nie, bei so vielen Partnern wie noch nie", so Geschäftsführer Bernhard Brugger, der das Programm von Anfang an mitgestaltet und geprägt hat.

Vorteile für Kunden: Einfaches und sicheres Sammeln, das sich lohnt

An den Start gegangen ist PAYBACK mit neun Partnern, heute sind über 700 Unternehmen unter einem Dach vereint - von Aral und Amazon über C&A und dm-drogerie markt bis hin zu den neuen Partnern EDEKA und Netto Marken-Discount. Noch in 2025 werden auch die Sparkassen zu PAYBACK kommen. Kunden können bei den PAYBACK Partnern mit nur einer Karte oder der PAYBACK App Punkte sammeln, Coupons aktivieren und Vorteile nutzen. Die in der App integrierte mobile Zahlungsfunktion PAYBACK PAY zählt laut Statista zu den drei wichtigsten und bekanntesten mobilen Zahlungsfunktionen in Deutschland. Rund vier Millionen Mal am Tag kommt PAYBACK zum Einsatz. Kunden, die mehrere Partner nutzen und Coupons einsetzen, können so im Jahr sehr einfach mehrere hundert Euro sparen. In 25 Jahren haben Kunden mit PAYBACK 6,6 Mrd. Euro gespart. Zu 65 Prozent erfolgt die Einlösung gesammelter Punkte als direkte Verrechnung der Punkte an den Kassen, wo der Wert der Punkte einfach vom Kaufpreis abgezogen wird. Zu den weiteren Einlöse-Möglichkeiten zählen PAYBACK Prämien, Miles & More-Meilen, Punktespenden für den guten Zweck oder die Überweisung des Geldwertes auf das Bankkonto.

Vorteile für Unternehmen: Gezieltes Marketing und Digitalisierung

Mit PAYBACK ändern Unternehmen ihre Kommunikation weg vom anonymen Konsumenten hin zum Kunden, dem personalisierte Angebote geschickt werden können. Statt auf teures "Gießkannen-Marketing" mit Rabatten setzen die Partner auf die gezielte Belohnung mit Punkten. Käufer melden sich zum Programm an, da sie Angebote und Coupons ihrer "Lieblingsunternehmen" wünschen. PAYBACK Punkte sind für Firmen somit nicht nur eine Möglichkeit, sich vom Wettbewerb zu unterscheiden, sondern auch das richtige Angebot zur richtigen Zeit an den richtigen Kunden zu schicken und Erfolge im Anschluss messen zu können. In den 25 Jahren hat sich PAYBACK eine enorme Reichweite und ein exzellentes Knowhow beim Thema Kundenverbindung und Digitalisierung des Handels aufgebaut.

Datenschutz und Datensicherheit haben oberste Priorität

PAYBACK legt höchsten Wert auf Datenschutz und Datensicherheit, das Programm kann sehr hohe Vertrauenswerte vorweisen. Daten werden nicht verkauft und auch nicht im Kreis der Partner weitergegeben, es sei denn, der Kunde hat ausdrücklich zugestimmt.

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 33 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste Apps 2024". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer".

