Reiselust 2025: 74 Prozent planen eine oder mehrere Reisen

München, Berlin (ots)

Repräsentative Umfrage unter PAYBACK Kundinnen und Kunden zeigt aktuelle Trends

Städtetrips, Ferienwohnungen und Pauschalreisen besonders beliebt

Ein Drittel der jüngeren Reisenden wollen sogar mehr als sonst ausgeben

PAYBACK erstmals als Aussteller auf der ITB Berlin

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit bleibt die Reiselust der Deutschen ungebrochen: Eine repräsentative Befragung unter PAYBACK Kundinnen und Kunden zeigt, dass 74 Prozent der Befragten im Jahr 2025 eine oder mehrere Reisen planen. Besonders gefragt sind Aufenthalte von etwa einer Woche (52 %), wobei Städtetrips (40 %), Ferienwohnungen (35 %) und Pauschalreisen (32 %) hoch im Kurs stehen. Europa bleibt mit 70 Prozent das beliebteste Reiseziel, gefolgt von Deutschland (58 %). Fernreisen sind insgesamt weniger gefragt - nur 10 Prozent planen eine Reise nach Asien, wobei gerade Jüngere vermehrt an Reisezielen in Asien und Nordamerika interessiert sind. PAYBACK zeigt erstmals als Aussteller auf der weltweit größten Tourismusmesse ITB Berlin (4.-6.3.2025), wie Reisende und Reiseanbieter mit dem marktführenden Bonusprogramm profitieren können.

PAYBACK: Reisen & Punkten - jetzt auch auf der ITB

Mehr als 33 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer belohnen sich beim Einkaufen und Shoppen mit PAYBACK Punkten. 13 Millionen nutzen dabei die PAYBACK App, um bei mehr als 700 Partnern Vorteile zu genießen und zu sparen - auch bei mehr als 60 Reiseanbietern wie TUI, meinReisebüro, Aida, Expedia, HolidayCheck, l'tur und Lufthansa. Dies ist von der Reisebuchung über Reiseversicherungen bis hin zur Bestellung von Fotobüchern möglich. "Wir bieten der Reisebranche eine der weltweit innovativsten Marketing-Plattformen mit immenser Reichweite und über alle Kanäle. Über sie erreichen sie Kunden gezielt und personalisiert", erklärt PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick. "Unsere aktuelle Befragung zeigt, dass für Konsumenten gerade auch im Bereich Reise Preisbewusstsein und Sparmöglichkeiten eine zentrale Rolle spielen. Viele setzen deshalb gezielt auf Coupons und Bonuspunkte."

Reisebudget bleibt stabil - Prioritäten verschieben sich

Die Ausgabebereitschaft für Reisen bleibt laut Umfrage bei den meisten stabil: 54 Prozent planen, in etwa so viel Geld wie 2024 auszugeben, 22 Prozent möchten mehr investieren, und 12 Prozent reduzieren ihr Budget. Jüngere Reisende sind besonders ausgabefreudig - bei ihnen liegt der Anteil derer, die mehr ausgeben wollen, bei 33 Prozent. 36 Prozent der Befragten sind bereit, in anderen Lebensbereichen zu sparen, um sich eine bestimmte Reise leisten zu können.

Online-Buchungen weiterhin dominant

Reisen werden zunehmend online gebucht: 83 Prozent der PAYBACK Kunden haben bereits eine Reise oder Reisebestandteile im Internet gebucht, meist über bekannte Reise- und Vergleichsportale wie Check24, Booking.com oder Airbnb (73 %). Preis, Reiseziel und ein einfacher, bequemer Buchungsprozess sind für mehr als 90 Prozent der Befragten die wichtigsten Kriterien bei der Buchung.

ITB-Gastland Albanien - ein Reiseziel mit Potenzial

Spannend ist, wie das diesjährige ITB-Gastland Albanien wahrgenommen wird: 53 Prozent wissen nur wenig darüber, gleichzeitig sind 35 Prozent daran interessiert, mehr über Albanien zu erfahren, und 30 Prozent können sich vorstellen, dort Urlaub zu machen. 66 Prozent der Befragten geben an, generell gerne mehr über andere Länder und Kulturen zu erfahren.

Der PAYBACK ITB Stand befindet sich in Halle 9, Stand 302.

Grafiken zur Umfrage finden sich hier.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 33 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie die Ehrung als "Kundenfreundlichste App 2024". Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top Employer".

