POWERLINES GROUP GMBH

Effizient, sauber, elektrisch: Team Sauberes Karlsruhe vergrößert die elektrische Fahrzeugflotte sowie Ladeinfrastruktur

Wolkersdorf im Weinviertel (ots)

Powerlines realisiert leistungsstarke und skalierbare Ladeinfrastruktur.

Die Elektrifizierung kommunaler Nutzfahrzeugflotten ist ein zentraler Baustein für nachhaltige Mobilität. Das Team Sauberes Karlsruhe (TSK) hat diesen Wandel frühzeitig angestoßen und gemeinsam mit Powerlines eine leistungsstarke und skalierbare Ladeinfrastruktur realisiert, die nach ihrer erfolgreichen Inbetriebnahme bereits erweitert wird.

Ziel ist es, E-Sammelfahrzeuge zuverlässig mit Energie zu versorgen und zu managen, ohne Abstriche bei Effizienz oder Betriebssicherheit. Ein entscheidender Faktor für das TSK war dabei der ausgeprägte Servicegedanke von Powerlines, der sicherstellt, dass die Ladeinfrastruktur nicht nur gebaut, sondern langfristig mit hoher Verfügbarkeit betrieben wird und Störungen schnell und kompetent behoben werden.

Der Betriebshof in der Ottostraße in Karlsruhe stellt das logistische Zentrum des kommunalen Betriebs dar, von hier starten früh morgens die 50 Müllsammelfahrzeuge ins Karlsruher Stadtgebiet. Seit 2024 hat das TSK in einem ersten Schritt sieben und 2025 weitere 11 elektrische Sammelfahrzeuge ausgeschrieben.

Für die Umsetzung der Ladeinfrastruktur arbeitete das TSK mit einem starken Verbund aus Technologie- und Infrastrukturpartnern zusammen. Powerlines verantwortete die gesamte Installation der Kempower-Ladehardware inklusive der Integration in die Bestandsinfrastruktur. Die Implementierung des intelligenten Lademanagementsystems von IO-Dynamics sorgt für die Reduktion von Lastspitzen und Steigerung des Verbrauchs von lokal erzeugtem PV-Strom.

Für das TSK war dabei insbesondere die garantierte dauerhafte Leistungsfähigkeit aller Ladepunkte von zentraler Bedeutung. Da Ausfälle im täglichen Entsorgungsbetrieb gravierende Folgen hätten, spielte die Servicekompetenz von Powerlines eine entscheidende Rolle bei der Partnerwahl. Powerlines überzeugte durch ein einzigartiges, deutschlandweit verfügbares Servicemodell, das schnelle Reaktionszeiten, hohe technische Expertise und eine zuverlässige Betreuung im laufenden Betrieb sicherstellt.

Die Lösung von Powerlines umfasst zwei Kempower Power Units C802 mit jeweils vier Ladepunkten, (Control-Einheiten 200A, 10m) die eine Ladeleistung von bis zu 160kW bereitstellen. Das intelligente Lademanagement sorgt für dynamische Lastverteilung zwischen der Power Unit und den Ladepunkten, sodass Fahrzeuge mit einer kurzen Verweildauer eine höhere Leistung zugewiesen bekommen als Fahrzeuge mit langen Standzeiten. Die Elektroinstallation umfasst die Anbindung der Power- und Control-Units an die Niederspannungshauptverteilung. Ergänzend wurde ein Elektroverteiler für AC-Ladepunkte installiert, der auch PKW, Sprinter und Kehrmaschinen versorgt. Trafostation und Netzersatzanlage stellte das TSK bauseits bereit.

In einer weiteren Ausschreibung konnte sich Powerlines erneut durchsetzen: Das Unternehmen übernimmt die Erweiterung der Ladeinfrastruktur am Standort Ottostraße in Karlsruhe und ergänzt die bestehende Anlage um zwölf zusätzliche Ladepunkte mit insgesamt über 1.000kW Ladeleistung. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2026 vorgesehen.

Das Ergebnis ist eine Ladeinfrastruktur, die Maßstäbe setzt. Sie bietet hohe Flexibilität für unterschiedliche Fahrzeugtypen, maximale Effizienz durch intelligentes Lademanagement und ist skalierbar für zukünftige Erweiterungen. Mit dieser Lösung ist das Team Sauberes Karlsruhe bestens für die Zukunft gerüstet und zeigt, wie durch Zusammenarbeit und innovative Technologie nachhaltige Mobilität Realität wird.

Dennis Egen, Mobilitätsmanager des Team Sauberes Karlsruhe: „Mit der Ladeinfrastruktur hat das TSK die Grundlage geschaffen, die Flotte effizient und nachhaltig zu betreiben. Die Kombination aus leistungsstarker Hardware, intelligentem Lademanagement und Powerlines als zuverlässigen Partner macht den Eigenbetrieb bereit für die Mobilität von morgen.“

Felix Fait, Roll-Out Manager Powerlines: „Das Projekt zeigt, dass grüne Mobilität im öffentlichen Sektor längst Realität sein kann. Elektrische Müllfahrzeuge reduzieren CO₂-Emissionen, verbessern die Luftqualität und steigern die Lebensqualität in der Kommune. Herzlichen Dank an alle Projektbeteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit.“

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