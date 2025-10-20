ISOTEC GmbH

Handwerk statt Abitur: Nachwuchs gewinnen, Fachkräfte halten

Wie Handwerksbetriebe mit klarem Profil und Social Recruiting punkten

Es muss nicht immer das Abitur sein! Für viele junge Menschen ist eine Ausbildung im Handwerk eine denkbare Alternative. Bisher entscheidet sich trotzdem ein Großteil gegen eine handwerkliche Ausbildung. Wie es Handwerksbetrieben gelingen kann, junge Talente zu gewinnen und langfristig zu begeistern, ist Thema des ISOTEC Handwerkskompass Podcasts mit Alexander Thieme und Marvin Flenche von A&M Beratung.

Die beiden Agenturgründer bezeichnen sich als unterstützen Handwerksbetriebe dabei, durch gezielte Marketingstrategien dem Nachwuchs- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken sowie für zukünftige Mitarbeiter und Kunden sichtbarer zu werden.

Azubi-Recruiting: Hemmschwellen überwinden

Mehr denn je stehen viele Betriebe vor der Herausforderung, ihre Ausbildungsplätze mit motivierten jungen Bewerbern zu besetzen. Einen Hebel sehen Alexander Thieme und Marvin Flenche von A&M Beratung insbesondere in den Schulen, um ein positives Image des Handwerks bei den Schülern zu fördern und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Bei "Tagen der offenen Tür" in den Betrieben können sie das Handwerk live erleben, z.B. selbst kleine Werkstücke anfertigen und erste Erfolgserlebnisse feiern. "Wenn die Kinder sehen, was in den Betrieben konkret geschaffen wird, steigt auch die Wertschätzung für das Handwerk - bei ihnen und auch bei den Mitarbeitern der Betriebe für das, was sie tagtäglich leisten", betont Marvin Flenche. Mit einem "Erlebnistag" lässt sich ihrer Erfahrung nach die Hemmschwelle zur Entscheidung für eine Ausbildung im Handwerk aktiv senken.

Social Recruiting: transparent und authentisch

In Folge 17 des Podcasts zum ISOTEC-Handwerkskompass erzählen die beiden auf Handwerksunternehmen spezialisierten Marketingberater Thieme und Flenche, wie Betriebe ihre Arbeitgebermarke gezielt aufbauen und sichtbar machen können. Ob bei direkten Kontakten wie "Tagen der offenen Tür", auf Messen oder Social Media-Kanälen: Mit Transparenz und Authentizität lässt sich die Arbeit des Teams, die Unternehmenskultur und das Miteinander nach außen tragen und der Betrieb als potenzielle Arbeitgeber positionieren. Mit der Kombination aus "organischer Reichweite" und "Social Recruiting", werden die richtigen Talente gezielt angesprochen und für eine Karriere im Handwerk begeistert.

Mut zur Spezialisierung - weg vom Bauchladenprinzip

Ein weiteres Erfolgsrezept sehen Alexander Thieme und Marvin Flenche in der klaren Positionierung. "Jeder Handwerksunternehmer sollte sich die Frage stellen, welcher Kunde zu ihm und seinem Betrieb passt", so die Gründer und Geschäftsführer von A&M Beratung. Auf dem Weg zur heutigen Agentur haben sich Alexander Thieme und Marvin Flenche auch selbst gefragt, wer ihre Kunden sein sollten und für wen sie arbeiten möchten. Genau diese Fokussierung raten sie ihren Kunden im Handwerk an, um ihren Betrieb erkennbar und erfolgreich zu machen. "Es ist besser als Spezialist seinen Kunden mit jeweils ähnlichen Problemen eine Lösung anzubieten als zu versuchen, jede beliebige Anfrage zu bedienen." Eine klare Fokussierung und Standardisierung wirkt sich nämlich positiv auf Abläufe, Qualität, den Gewinn, die Vergütung der Mitarbeiter und die Teamkultur aus. "Wer sich als Arbeitgeber klar positioniert, kann Wertschätzung zeigen, fair bezahlen und eine Kultur schaffen, in der sich Mitarbeitende wohlfühlen und bleiben", so die beiden Berater.

Handwerk als Zukunftsweg für alle Beteiligten

In der Podcastfolge wird deutlich, dass "Handwerk statt Abitur" nicht nur für Auszubildende ein sinnvoller Weg ist, sondern auch für die Betriebe und die Gesellschaft als ganze, die handwerkliche Dienstleistungen braucht. Wer gezielt in Azubi-Recruiting und eine starke Arbeitgebermarke investiert, sichert sich die Fachkräfte von morgen - und gestaltet gelichzeitig die Zukunft des Handwerks mit.

Hintergrund:

Der ISOTEC-Handwerkskompass Podcast, moderiert von Marcel Kluge, ist eine interessante Plattform zur Stärkung des Handwerks und zur Förderung seiner Attraktivität. Er basiert auf einer umfassenden Studie, dem ISOTEC-Handwerkskompass, der die Stärken und Herausforderungen des Handwerks beleuchtet und konkrete Handlungsempfehlungen ableitet.

Neue Episoden erscheinen monatlich auf den gängigen Podcast Plattformen, sowie unter www.isotec-handwerkskompass.de!

